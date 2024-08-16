ПЦУ предлагает диалог без условий, а УПЦ молчит: что не так с призывом Епифания к Онуфрию

Сегодня УПЦ во главе с метрополитом Онуфрием не проявляет никакой заинтересованности в переговорах

На фоне призыва предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания к предстоятелю УПЦ (МП) митрополита Онуфрия можно сказать, что УПЦ не проявляет никакой инициативы к совместному разговору. В то же время ПЦУ открыта для переговоров без предварительных условий.

Об этом "Телеграфу" рассказал священник Православной церкви Украины (ПЦУ) и общественный деятель Георгий Коваленко. По его словам, УПЦ предлагает искать формат и достигать договоренностей, но УПЦ во главе с Онуфрием не показывает своей инициативы и желания к разговору.

"Я не знаю позицию УПЦ. Я свидетель ПЦУ и не общаюсь с митрополитом Онуфрием. Я не знаю его позицию. Единственное, что я вижу — очередную продемонстрированную добрую волю со стороны Православной Церкви Украины, очередной призыв к переговорам. И пока мы видим очередное молчание со стороны УПЦ, которая все это время и всю эту историю вокруг предоставления Томаса Православной Церкви Украины отказывалась от любого диалога и конструктивных переговоров", — сказал Коваленко.

Он пояснил, что за это время никакие соответствующие комиссии не созданы, не проведены встречи, никаких официальных заявлений и предложений диалога нет. ПЦУ в очередной раз показывает, что она готова вести диалог без каких-либо предварительных условий.

Собеседник также сказал, что в церковной жизни ничего не изменилось, а вот в государственной — продолжаются дискуссии по поводу законопроекта о запрете связи с религиозными центрами страны-агрессора. Вокруг этого идут диалоги.

"Позиция ПЦУ уже декларирована. Она открыта для диалога без каких-либо предварительных условий. Позиция УПЦ неизвестна ни насчет этого диалога, ни насчет разрыва с руководителем церкви страны-агрессора. Ни одного официального документа, который бы указывал на наличие такого разрыва, нет. Ни одного официального документа, который бы подтвердил разрыв Украинской Православной Церкви Московского Патриархата на сегодня не существует", — пояснил священнослужитель.

Георгий Коваленко подчеркнул, что ПЦУ открыта к Украинской православной церковью, именно украинской, которая не на связи с Москвой, чтобы вести диалог.

"А законодатели сейчас занимаются тем, что пытаются запретить связь любой религиозной организации в Украине с религиозными центрами в стране-агрессоре, защищающая национальную безопасность. Это не вопрос свободы совести. Это вопрос административных взысков, которые запрещены сейчас для бизнеса, для политических партий, в сфере издательства книг или их ввоза. Это история в разных сферах. Так же само это должно произойти в понятный способ и для державы в религиозной сфере. Это одна история, которая относится к законопроекту", — говорит Коваленко.

Вторая история, по его словам, что еще с 2018 года Вселенский Патриарх приглашал к участию в Соборе УПЦ. После признания православной церкви в Украине, она тоже неоднократно обращалась к УПЦ с предложениями вести диалог. Единственный раз, в мае 2022 года, УПЦ выставляла условия. Условия уже заранее не были приняты.

"В очередной раз УПЦ предлагает безо всяких условий поговорить. Мы предлагаем диалог. Давайте начинать диалог. Между представителями, между комиссиями. Давайте будем искать формат. Давайте будем, как в 2008 году. Тогда диалог был. Тогда это называли подготовкой к диалогу. Но встречи были. В Лавре были встречи", — сказал собеседник "Телеграфа".

То есть, ранее такой формат был, но потом его успешно уничтожили. Сегодня УПЦ во главе с метрополитом Онуфрием не проявляет никакой заинтересованности, никакой активности. К тому же и не отвечает на никакие предложения к диалогу.

"Фактически, в формате ожидания. Ожидания чего? Это каждый должен догадаться сам — чего ожидает УПЦ Московского Патриархата, не разрывающегося с Московским Патриархатом", — резюмировал священнослужитель.

Что было ранее

15 августа стало известно, что митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний призвал к диалогу о единении предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрия. В своем обращении он сказал, что желает пойти на разговор.

"В день Успения Пресвятой Богородицы, молитвенно надеясь на Ее покровительство, направление и помощь во всяком добром деле, желаю возобновить призыв от имени Православной Церкви Украины к Вам, владыка, к иерархам, духовенству и верным, которые признают Вас своим Предстоятелем: ради блага и утверждение православной христианской веры в Украине, ради Церкви Христовой, ради защиты истины от попыток исказить ее — безотлагательно начать диалог", — говорится в обращении Епифания.

Отмечается, что каноническим правом и порядком в целом, а также Томосом, в частности, определено, что все православные церковные институции в пределах Украины должны быть в организационном и юрисдикционном единстве, как одна и единственная Поместная Православная Церковь.

"Однако с большой скорбью и болью мы все являемся свидетелями того, что в первую очередь из-за позиции Патриархата Москвы часть православных не услышала еще призыва единства, направленного к ним, и не выполнила этого долга — быть едиными. Но и среди украинских православных, кто еще не находится в семье Православной Церкви Украины, растет число желающих достичь этого единства", — сказано в обращении.

Напомним, ранее митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) рассказывал "Телеграфу", как Онуфрий отказался возглавить ПЦУ.