На Київщині затримали начальників двох ТЦК: у них знайшли понад мільйон доларів (фото)

Затриманим загрожує до 8 років тюрми

Служба безпеки України затримала в Київській області двох очільників ТЦК та їхнього спільника. Фігуранти налагодили схему ухилення від мобілізації та "заробили" на ухилянтах понад 1 млн доларів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ. Спільником очільників двох районних ТЦК столичного регіону виявився громадянин однієї з країн Південного Кавказу.

Варто зазначити, що у четвер, 15 серпня, "Телеграф" з посиланням на свої джерела одним з перших повідомив про затримання начальника Бориспільського районного ТЦК та СП Сергія Русіна. Також ми повідомляли про можливе затримання ще кількох очільників ТЦК.

За даними Офісу генерального прокурора, було затримано начальників Бориспільського і Бучанського ТЦК. Там не повідомили імена затриманих, проте з відкритих джерел відомо, що начальником ТЦК Бориспільського району є Сергій Русін, а начальником ТЦК Бучанського району — Леонід Викочко.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявлено понад 1,2 млн доларів США. Більшість вилученої готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін.

За даними слідства, фігуранти пропонували військовозобов’язаним посприяти в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров’я. За такі "послуги" вони просили 37 тисяч доларів США з одного ухилянта. До цієї суми входила підготовка повного "пакета" документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також "супровід" під час проходження військово-лікарської комісії.

Посадовці військкоматів використовували особисті зв’язки серед представників ВЛК, яких "втемну" залучали до злочинної схеми. Після цього фіктивні документи використовували для зняття потенційних призовників з військового обліку, що давало їм можливість втекти за кордон.

Пошуком ухилянтів та передачею грошей займався знайомий-іноземець посадовців ТЦК. Військова контррозвідка СБУ затримала посередника у столичному ресторані, коли він одержував 50 тисяч американських доларів від нових клієнтів. Після цього в службових кабінетах затримали обох посадовців ТЦК.

Крім того, під час обшуків в оселі іноземця виявлено велику кількість зброї, зокрема пістолет з глушником. Походження зброї зараз встановлюється.

Наразі слідчі Служби безпеки оголосили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 369 (неправомірна вигода, надана службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, на Одещині затримали заступника командира військової частини та повідомили йому про підозру. Правоохоронці з’ясували, що чоловік допомагав деяким військовослужбовцям ухилятись від служби.