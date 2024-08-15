Знайшли повістку у дверях? Юристи розповіли, що робити в таких випадках

Це стосується й інших видів повідомлень від ТЦК, які направленні неналежним чином

Під час воєнного стану в Україні та враховуючи реальну ситуацію, чоловіки можуть отримати повістку будь-де: вдома, на вулиці, в закладах тощо. Процес оформлення повісток ретельно регламентований законодавством.

Однак є випадки, коли повістки виписують не відповідним чином. Так, користувачка мережі запитала на порталі правової допомоги "Юристи. UA", чи вважається повістка врученою, якщо вона приклеєна на двері.

"Сусіди виявили повістку, примотану скотчем на дверях. При цьому, в ній не вказано мету "запрошення" та відповідальність. Чи вважається вона врученою, чи треба на неї реагувати?" — пише громадянка.

Юристи зазначили, що така повістка не відповідає вимогам законодавства і не може вважатися повідомленням про виклик до ТЦК та СП. Вона повинна бути оформлена належним чином і вручена особисто або направлена поштовим відправленням.

Отримання повістки, приклеєної на двері, не є підставою для занепокоєння. Теж саме стосується повістки під дверима або у воротах. Такий документ не має юридичної сили та не зобов'язує вас виконувати якісь дії, заспокоюють правознавці.

"Така повістка не є належним чином врученою (направленою), тому можете на неї не реагувати", — підкреслюють адвокати.

Нагадуємо, які дані має містити повістка. Обов’язковою умовою є підпис керівника ТЦК та скріплення документа гербовою печаткою. Крім того, повістці присвоюється унікальний реєстраційний номер, який фіксується в Єдиному реєстрі.

Також у документі повинно бути зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та дата народження особи, якій адресована повістка;

найменування ТЦК або відповідного підрозділу, який видав повістку;

мета виклику до ТЦК;

місце, день і час явки за викликом;

підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата підпису;

реєстраційний номер повістки.

Раніше "Телеграф" писав, як мають вручати повістку на вулиці. Обов'язково уповноважений працівник ТЦК повинен повідомити громадянина про мету зупинки та причину звернення.