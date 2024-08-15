"Вилучили десятки тисяч доларів": СБУ затримала бориспільського військкома і не тільки, подробиці

У Русіна нібито вже вилучили зброю та "десятки тисяч доларів"

Правоохоронці затримали начальника Бориспільського районного ТЦК та СП Сергія Русіна. Його закували у наручники співробітники СБУ.

Про це повідомили "Телеграфу" власні джерела. За їхніми даними, це сталося увечері 15 серпня. Більше того, стверджується, що затримано ще кількох військкомів Київської області, але про їхні особи поки нічого невідомо.

Про затримання також повідомляє екссекретар Бориспільської міської ради, а нині боєць ТрО Ярослав Годунок. За його попередньою інформацією, Русіну нібито закидають статті 114-1 - протидію ЗСУ та 369-2 - зловживання впливом.

Сергій Русін

Самого військкома Годунок характеризував у негативному ключі, заявивши, що домагався його усунення протягом кількох років.

"Як він поводився з колективом і бійцями та сім’ями загиблих та поранених не можна мовчати", — пише він.

Військовий стверджує, що у Русіна нібито вже вилучили зброю та "десятки тисяч доларів".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в районному ТЦК Тернопілля масово "відмазували" ухилянтів.