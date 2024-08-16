На Киевщине задержали начальников двух ТЦК: у них нашли более миллиона долларов (фото)

Задержанным грозит до 8 лет тюрьмы

Служба безопасности Украины задержала в Киевской области двух глав ТЦК и их сообщника. Фигуранты наладили схему уклонения от мобилизации и "заработали" на уклонистах более 1 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Сообщником глав двух районных ТЦК столичного региона оказался гражданин одной из стран Южного Кавказа.

Стоит отметить, что в четверг, 15 августа, "Телеграф" со ссылкой на свои источники одним из первых сообщил о задержании начальника Бориспольского районного ТЦК и СП Сергея Русина. Также мы сообщали о возможном задержании еще нескольких руководителей ТЦК.

По данным Офиса генерального прокурора, были задержаны начальники Бориспольского и Бучанского ТЦК. Там не сообщили имена задержанных, однако из открытых источников известно, что начальником ТЦК Бориспольского района является Сергей Русин, а начальником ТЦК Бучанского района — Леонид Выкочко.

Во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных обнаружено более 1,2 млн долларов США. Большинство изъятых наличных фигуранты хранили в специально оборудованных тайниках под полом и за обшивкой стен.

По данным следствия, фигуранты предлагали военнообязанным помочь избежать призыва на основании поддельных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья. За такие "услуги" они просили 37 тысяч долларов США с одного уклониста. В эту сумму входила подготовка полного "пакета" документов, в том числе фиктивных медсправок, а также "сопровождение" во время прохождения военно-врачебной комиссии.

Чиновники военкоматов использовали личные связи среди представителей ВЛК, которых "втемную" привлекали к преступной схеме. После этого фиктивные документы использовались для снятия потенциальных призывников с военного учета, что давало им возможность бежать за границу.

Поиском уклонистов и передачей денег занимался знакомый-иностранец должностных лиц ТЦК. Военная контрразведка СБУ задержала посредника в столичном ресторане, когда он получал 50 тысяч долларов от новых клиентов. После этого в служебных кабинетах задержали обоих должностных лиц ТЦК.

Кроме того, во время обысков в доме иностранца обнаружено большое количество оружия, в том числе пистолет с глушителем. Происхождение оружия сейчас устанавливается.

Следователи Службы безопасности объявили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

ч. 3 ст. 369 (неправомерная выгода, предоставленная должностному лицу, занимающему ответственное положение, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области задержали заместителя командира воинской части и сообщили ему о подозрении. Правоохранители выяснили, что мужчина помогал некоторым военнослужащим уклоняться от службы.