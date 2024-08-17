Гендиректора "Охматдиту" усунули з посади, а у тендері знайшли нестиковки: подробиці від Ляшка

У МОЗ заявили, що подальші тендери та інші процеси проходитимуть спостереженням Ради з відновлення

Генерального директора Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" Володимира Жовніра тимчасово усунули з посади. Наразі Нацполіція України та МОЗ проводять перевірки.

Про це повідомив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. Він пообіцяв пізніше повідомить про подальші рішення щодо лікарні, зокрема кадрові.

"Моя позиція — виконуючим обов’язків має бути людина із завідувачів відділень, яка отримає найбільшу підтримку колег. Зараз проводжу консультації", — написав глава МОЗ України.

Він додав, що факти, пов’язані з відновленням будівлі лікарні після російської атаки та діями БФ "Охматдит — здорове дитинство", зараз вивчають слідчі поліції за його особистим зверненням. У Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано відповідне кримінальне провадження. Для аналітичної роботи залучено НАБУ, триває внутрішня перевірка МОЗ, ініційована Віктором Ляшком.

"Всі обставини мають бути встановлені. Усі винні мають бути покарані. Лікарня має бути відбудована. Все має відбуватися чітко, прозоро, швидко та відповідно до законодавства", — наголосив міністр.

Він додав, що перші результати перевірки МОЗ уже є, і вони не втішні. Було зафіксовано, що керівництво "Охматдиту" та Фонду спотворює ключову інформацію, яка подається у ЗМІ, особисто голові МОЗ та міститься в документах.

Для оцінки наданих конкурсних пропозицій під час проведення тендеру було залучено два робочі органи: робочу групу "Охматдиту", яку затвердили наказом гендиректора лікарні, та загальні збори Фонду. Віктор Ляшко назвав прізвища людей, які були долучені.

До складу Робочої групи "Охматдиту" увійшли:

Сергій Чернишук, медичний директор "Охматдиту".

Владислав Бабак, начальник інженерно-технічного відділу "Охматдиту".

Тетяна Іванова, медичний директор з медичних питань "Охматдиту".

Володимир Сова, медичний директор з поліклінічної роботи "Охматдиту".

Олег Полозенко, заступник генерального директора з розвитку "Охматдиту".

Олександр Малімон, начальник юридичного відділу "Охматдиту".

Олег Сміченко, інженер-будівельник Центру інженерно-технічного забезпечення "Охматдиту".

Інна Гасій, керівник проєкту від Благодійної організації "Благодійний фонд "Охматдит" – здорове дитинство".

Олена Шадура, економіст 1 категорії "Охматдит".

"25 липня на черговому засіданні Робочої групи "Охматдиту" учасники ухвалили рішення про необхідність запросити додаткову інформацію у Фонду про компанії-учасники", — додав міністр.

Рішення від імені БФ, зафіксовані у протоколах, приймалися на загальних зборах учасників у наступному складі:

Юрій Горбунов.

Соломія Вітвицька.

Олена Примак.

Євген Уембер.

Світлана Розбірська.

А 31 липня рішенням загальних зборів Фонду "Охматдиту" було надано рекомендацію про укладання договору на ремонт пошкодженого корпусу лікарні з уже відомою компанією, яка зафіксована у протоколі. Рішення оголосити компанію переможцем ухвалив безпосередньо гендиректор "Охматдиту" Володимир Жовнір, про що було сказано на офіційній сторінці лікарні у мережі.

При цьому перевірка МОЗ з’ясувала, що відповідних рекомендацій щодо фінального вибору переможця тендеру Робочої групи саме "Охматдиту" отримано не було. І питання чому так залишається відкритим.

"Особливо зауважу, що збирати кошти саме на рахунок Фонду після атаки на "Охматдит" 8 липня запропонував директор лікарні, посилаючись на успішний досвід співпраці", — наголосив Віктор Ляшко.

Він додав, що МОЗ дотримується свого рішення щодо того, що всі подальші процеси відновлення "Охматдиту" проходитимуть під наглядом Ради відновлення. Туди вже увійшли представники міжнародних організацій та компаній, які здійснили найбільші пожертвування. Сьогодні, 17 серпня, відбудеться засідання для відбору 7 учасників з-поміж представників громадськості, тобто Рада у складі 15 осіб буде остаточно сформована.

"Прошу Раду з відновлення зібратися вже цього понеділка, щоб розглянути поетапний план відновлення "Охматдиту" та надати свої рекомендації щодо подальших дій. Нагадаю, що всі рішення Ради публічні та оприлюднюються на ресурсах МОЗ. Також запрошую на зустріч учасників Загальних зборів Фонду, щоб узгодити механізми дотримання відкритих та прозорих процедур використання зібраних коштів під наглядом Ради з відновлення, зокрема, якнайшвидше виконання їхньої обіцянки про переказ коштів з рахунку Фонду на казначейський рахунок лікарні, щоб поширити на них вимоги законодавства про публічні закупівлі", — резюмував глава МОЗ.

Також "Телеграф" розповідав про те, що на нагляд за відновленням "Охматдиту" потрібно 14 млн гривень. У лікарні відповіли на обурення українців.