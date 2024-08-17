Гендиректора "Охматдета" отстранили от должности, а в тендере нашли нестыковки: подробности от Ляшко

В Минздраве заявили, что дальнейшие тендеры и другие процессы будут проходить наблюдением Совета по восстановлению

Генерального директора Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Владимира Жовнира временно отстранили от должности. Сейчас Нацполиция Украины и Минздрав проводят проверки.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Он пообещал позже сообщит о дальнейших решениях касательно больницы, в том числе и кадровых.

"Моя позиция — исполняющим обязанности должен быть человек из заведующих отделениями, который получит наибольшую поддержку коллег. Сейчас провожу консультации", — написал глава Минздрава Украины.

Он добавил, что факты, связанные с восстановлением здания больницы после российской атаки и действиями БФ "Охматдет — здоровое детство" сейчас изучают следователи полиции по его личному обращению. В Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано соответствующее уголовное производство. Для аналитической работы задействовано НАБУ, продолжается внутренняя проверка Минздрава, инициированная Виктором Ляшко.

"Все обстоятельства должны быть установлены. Все виновные должны быть наказаны. Больница должна быть отстроена. Все должно происходить четко, прозрачно, быстро и в соответствии с законодательством", — подчеркнул министр.

Он добавил, что первые результаты проверки Минздрава уже есть и они не утешительные. Было зафиксировано, что руководство "Охматдета" и Фонда искажает ключевую информацию, которая подается в СМИ, лично главе Минздрава и содержится в документах.

Для оценки предоставленных конкурсных предложений во время проведения тендера были привлечены два рабочих органа: рабочая группа "Охматдета", которую утвердили приказом гендиректора больницы, и общее собрание Фонда. Виктор Ляшко назвал фамилии людей, которые были задействованы.

В состав Рабочей группы "Охматдета" вошли:

Сергей Чернышук, медицинский директор "Охматдета".

Владислав Бабак, начальник инженерно-технического отдела "Охматдета".

Татьяна Иванова, медицинский директор по медицинским вопросам "Охматдета".

Владимир Сова, медицинский директор по поликлинической работе "Охматдета".

Олег Полозенко, заместитель генерального директора по развитию "Охматдета".

Александр Малимон, начальник юридического отдела "Охматдета".

Олег Смиченко, инженер-строитель Центра инженерно-технического обеспечения "Охматдета".

Инна Гасий, руководитель проекта от Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Охматдет" – здоровое детство".

Елена Шадура, экономист 1 категории "Охматдета".

"25 июля на очередном заседании Рабочей группы "Охматдета"участники приняли решение о необходимости запросить дополнительную информацию у Фонда о компаниях-участниках", — добавил министр.

Решения от имени БФ, зафиксированные в протоколах, принимались на общем собрании участников в следующем составе:

Юрий Горбунов.

Соломия Витвицкая.

Елена Примак.

Евгений Уэмбер.

Светлана Разборская.

А 31 июля решением общего собрания Фонда "Охматдету" была предоставлена рекомендация о заключении договора на ремонт поврежденного корпуса больницы с уже известной компанией, которая зафиксирована в протоколе. Решение объявить компанию победителем принял непосредственно гендиректор "Охматдета" Владимир Жовнир, о чем было сказано на официальной странице больницы в сети.

При этом проверка Минздрава выяснила, что соответствующие рекомендации о финальном выборе победителя тендера Рабочей группы именно "Охматдету" получены не были. И вопрос почему так остается открытым.

"Отдельно замечу, что собирать средства именно на счет Фонда после атаки на "Охматдет" 8 июля предложил директор больницы, ссылаясь на успешный опыт сотрудничества", — подчеркнул Виктор Ляшко.

Он добавил, что Минздрав придерживается своего решения касательно того, что все дальнейшие процессы восстановления "Охматдета" будут проходить под наблюдением Совета по восстановлению. Туда уже вошли представители международных организаций и компаний, которые совершили наибольшие пожертвования. Сегодня, 17 августа, состоится заседание для отбора 7 участников из числа представителей общественности, то есть Совет в составе 15 человек будет окончательно сформирован.

"Прошу Совет по восстановлению собраться уже в этот понедельник, чтобы рассмотреть поэтапный план восстановления "Охматдета" и предоставить свои рекомендации по дальнейшим действиям. Напомню, что все решения Совета публичны и обнародуются на ресурсах Минздрава. Также приглашаю на встречу участников Общего собрания Фонда, чтобы согласовать механизмы соблюдения открытых и прозрачных процедур использования собранных средств под надзором Совета по восстановлению, в частности, скорейшее выполнение их обещания о переводе средств со счета Фонда на казначейский счет больницы, чтобы распространить на них требования законодательства о публичных закупках", — резюмировал глава Минздрава.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что на надзор за восстановлением "Охматдета" нужно 14 млн гривен. В больнице ответили на возмущения украинцев.