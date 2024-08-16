Зібрані на відновлення "Охматдиту" гроші не дійдуть до лікарні? В історії стався новий поворот

У фонді дали відповідь

У п'ятницю, 16 серпня, директор лікарні "Охматдит" Володимир Жовнір заявив, що благодійний фонд "Охматдит — здорове дитинство", який отримував пожертви на відновлення лікарні після російської атаки 8 липня, "не планує" переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки лікарні.

Про це Володимир Жовнір повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Він зазначив, що оскільки в назві фонду є "Охматдит", це стало для благодійників додатковим підтвердженням того, що зібрані кошти підуть на відбудову лікарні. Однак після прохання переказати гроші з рахунку фонду на рахунок лікарні комунікація з фондом, зазначив Жовнір, "почала погіршуватись".

"Зранку ми дізнались, що фонд не планує переказувати кошти на рахунок НДСЛ (Національна дитяча спеціалізована лікарня ред.) "Охматдит". Ми глибоко шоковані. На мою думку, ані НДСЛ, ані фонд, що має назву "Охматдит", не мають права підвести українське суспільство. Втім, учасники фонду (серед яких немає жодного працівника НДСЛ!) вирішили інакше", — заявив Жовнір.

Жовнір публічно закликав благодійний фонд переказати всі зібрані кошти на відбудову лікарні. Зараз "Охматдит" розглядає можливість розірвати відносини з фондом через їхні дії, які Жовнір називає "недобросовісними".

Що кажуть у фонді

В ефірі "Суспільне студія" голова благодійного фонду "Охматдит – Здорове дитинство" Євген Вембер підтвердив, що всі кошти, які зібрані для відбудови лікарні, знаходяться на рахунках фонду. Це понад 378 мільйонів гривень. Водночас він додав, що не фонд не отримував від лікарні офіційних запитів щодо необхідності перерахунку грошей.

"Я підтверджую, що під будь-яку конкретну потребу ми готові перерахувати ці кошти, але на сьогодні жодного листа від лікарні ми не отримали. Правового механізму перерахувати дані кошти з благодійного рахунку одним траншем на рахунок лікарні, правове підґрунтя відсутнє для такого", — сказав Вембер.

На сайті благодійного фонду вказано, що всі зібрані гроші залишаться на його рахунках після 8 липня. У заяві фонду наголосили, що він готовий оплатити будь-яку нагальну потребу лікарні — медичне обладнання чи відновлення будівель, пошкоджених внаслідок російської атаки. Однак офіційні запити від лікарні не надходили.

Окрім цього, як йдеться у заяві фонду, що на них тиснуть, аби ті перерахували кошти на казначейські рахунки лікарні.

"Ми отримали лист від Національної поліції України про проведення досудового слідства та витребування копій документів. На нас тиснуть, щоб ми перерахували кошти на казначейські рахунки лікарні. Вже і зараз", — йдеться на сайті.

"Міністерство охорони здоров’я у своїх вимогах посилається на ст. 5 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації". Втім, ця стаття закону не передбачає правового механізму перерахування коштів, зібраних благодійником, на будь-які державні чи інші рахунки без підстав. Якщо ми виконаємо вимогу МОЗ про передачу коштів, то грубо порушимо законодавство!

Ми звертаємося до спеціалізованих установ з клопотанням про надання правового висновку щодо застосування 5-ої статті Закону "Благодійництво та благодійні організації". Ми просимо надати правові підстави для перерахування коштів на казначейські рахунки без призначення. Оскільки зараз це може тягнути за собою кримінальну відповідальність.

Тому, до отримання роз’яснення ми відкладаємо розгляд переказу коштів на казначейські рахунки.

Я знову наголошую — Фонд оплатить проведення ремонту та закупівлю медичного обладнання для лікарні. Для цього лише треба офіційні запити від лікарні "Охматдит" та цільове призначення. Як це було завжди.

Також, щоб підтвердити нашу прозорість та відкритість, ми запрошуємо Першу леді України Олену Зеленську увійти до складу Наглядової ради Фонду. Для нагляду та контролю за реалізацією відновлення лікарні Охматдит після російського терористичного ракетного удару", — заявили у фонді.

Відеорепортаж Яна Доброносова з "Охматдиту" дивіться у матеріалі "Телеграф": "Палати в крові, корпус у тріски: на що російські терористи перетворили дитячу лікарню "Охматдит" (ексклюзивне відео)".

Фоторепортаж від Яна Доброносова "Телеграф" публікує у цьому матеріалі: "Евакуація дітей, люди під завалами та велике горе: наслідки удару по "Охматдиту" (ексклюзивні фото)".