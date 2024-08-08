Чому лише на нагляд за відбудовою "Охматдиту" потрібно 14 млн грн: у лікарні вичерпно пояснили

На це є кілька причин

Технічний нагляд за відбудовою дитячої лікарні "Охматдит", навколо якої не вщухають скандали з тендерами, може коштувати 14 млн грн. Проте цих коштів цілком може не вистачити, або ж навпаки.

Про це розповів медичний директор лікарні Сергій Чернишук в ефірі КИЇВ24. За його словами, технічний нагляд за таким серйозним об'єктом це важлива та кропітка робота, яка потребує повного супроводу на кожному етапі створення проєкту.

"Вкрай важливо, щоб проєкт, який мав бути створений підрядником, був створений за всіма будівельними нормами, щоб він враховував всі законодавчі акти й відповідно, передбачав всі ті роботи, які необхідно зробити", — пояснює медичний директор.

Водночас контролювати якість цих проєктних робіт має фахівець, який знається на них. Тож, Чернишук наголосив, що цю суму (попередньо йдеться про 14 млн) регламентують законодавчі норми. Її формує відсоток від обсягів робіт.

"Дані цифри, які ви озвучували, вони були граничними. Тобто це не значить, що саме така сума була б сплачена за ці послуги, тому що вона залежала від фактично виконаних робіт", — каже фахівець.

Чернишук пояснює, що озвучена сума після вибору підрядника, створення проєкту та прорахування кошторису, який пройде державну експертизу, "майже напевно була б менша". 14 млн на технічний нагляд це не остаточні цифри, які благодійний фонд сплатив би за ремонтні роботи.

Зауважимо, що технічний нагляд — це контроль за виконанням робіт та використанням матеріалів відповідно до встановлених вимог. Він здійснюється протягом усього періоду будівництва.

Раніше "Телеграф" показував, як зараз виглядає "Охматдит". Вже відомо, що дивом збереглось під час обстрілу.