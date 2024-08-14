Частина родини за кордоном: чи можна отримати субсидію

Субсидія виплачується з наступного місяця після подачі документів

Субсидію можуть отримати ті громадяни, чиї витрати на комунальні послуги перевищують суму обов'язкового платежу. Його розраховують виходячи з прибутків родини.

Як йдеться на урядовому порталі, сума субсидії розраховується виходячи з середньомісячного сукупного доходу на одну особу. Оформити допомогу від держави може:

зареєстрована особа,

людина, що живе за договором оренди,

ВПО, що фактично проживає з довідкою про статус, де вказана адреса домогосподарства,

недієздатна чи неповнолітня особа за заявою піклувальника,

забудовник, якому вже приходять рахунки, але будинок не зданий.

Коли розраховується сума субсидії та нормативи нарахування, враховують усіх зареєстрованих осіб. Проте, якщо хтось із членів родини не проживає за адресою, хоча і зареєстрований, потрібно це підтвердити документами. В такому випадку розрахунок інший. Якщо члени родини понад 60 днів за кордоном на момент звернення, то доходи цих осіб не включатимуть в розрахунок.

Раніше "Телеграф" розповідав про особливості розрахунку субсидії для переселенців. Окрім додаткового документа для цієї категорії по-особливому рахують доходи.