Частина родини за кордоном: чи можна отримати субсидію
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Субсидія виплачується з наступного місяця після подачі документів
Субсидію можуть отримати ті громадяни, чиї витрати на комунальні послуги перевищують суму обов'язкового платежу. Його розраховують виходячи з прибутків родини.
Як йдеться на урядовому порталі, сума субсидії розраховується виходячи з середньомісячного сукупного доходу на одну особу. Оформити допомогу від держави може:
- зареєстрована особа,
- людина, що живе за договором оренди,
- ВПО, що фактично проживає з довідкою про статус, де вказана адреса домогосподарства,
- недієздатна чи неповнолітня особа за заявою піклувальника,
- забудовник, якому вже приходять рахунки, але будинок не зданий.
Коли розраховується сума субсидії та нормативи нарахування, враховують усіх зареєстрованих осіб. Проте, якщо хтось із членів родини не проживає за адресою, хоча і зареєстрований, потрібно це підтвердити документами. В такому випадку розрахунок інший. Якщо члени родини понад 60 днів за кордоном на момент звернення, то доходи цих осіб не включатимуть в розрахунок.
Раніше "Телеграф" розповідав про особливості розрахунку субсидії для переселенців. Окрім додаткового документа для цієї категорії по-особливому рахують доходи.