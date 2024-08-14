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Частина родини за кордоном: чи можна отримати субсидію

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Субсидія дозволяє заощадити на комуналці Новина оновлена 14 серпня 2024, 09:30
Субсидія дозволяє заощадити на комуналці. Фото Freepik

Субсидія виплачується з наступного місяця після подачі документів

Субсидію можуть отримати ті громадяни, чиї витрати на комунальні послуги перевищують суму обов'язкового платежу. Його розраховують виходячи з прибутків родини.

Як йдеться на урядовому порталі, сума субсидії розраховується виходячи з середньомісячного сукупного доходу на одну особу. Оформити допомогу від держави може:

  • зареєстрована особа,
  • людина, що живе за договором оренди,
  • ВПО, що фактично проживає з довідкою про статус, де вказана адреса домогосподарства,
  • недієздатна чи неповнолітня особа за заявою піклувальника,
  • забудовник, якому вже приходять рахунки, але будинок не зданий.

Коли розраховується сума субсидії та нормативи нарахування, враховують усіх зареєстрованих осіб. Проте, якщо хтось із членів родини не проживає за адресою, хоча і зареєстрований, потрібно це підтвердити документами. В такому випадку розрахунок інший. Якщо члени родини понад 60 днів за кордоном на момент звернення, то доходи цих осіб не включатимуть в розрахунок.

Раніше "Телеграф" розповідав про особливості розрахунку субсидії для переселенців. Окрім додаткового документа для цієї категорії по-особливому рахують доходи.

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