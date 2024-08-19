Новая субсидия появилась в Украине: кто и при каких условиях получит ее

Размер выплат зависит от нескольких пунктов

В Украине появилась новая субсидия, которую могут получить аграрии. Введенная правительством государственная помощь касается сельскохозяйственных производителей на территориях, где возможны или уже происходят боевые действия.

Как отмечено на правительственном портале, это решение принято для снижения финансовой нагрузки на фермерские хозяйства.

"Мы понимаем, как тяжело сеять и собирать урожай на этих землях и в этих общинах, поэтому будем поддерживать наших людей, которые там работают", — сказал премьер-министр Денис Шмигаль.

За каждый гектар возделываемых угодий, которые засеяны или засажены сельскохозяйственными культурами для урожая текущего года, аграрии будут получать субсидию.

Заметим, размер выплат зависит от того, насколько близко вышеуказанные земли к линии боевого столкновения:

возможные боевые действия — 1000 грн;

активные боевые действия — 2000 грн.

Кроме этого, в ближайшее время могут появиться льготы для бизнеса, работающего в зоне боевых действий, близко к ним и на деоккупированных территориях. Также такие предприятия могут получить право на кредитование на особых условиях.

Напомним, что можно получить помощь от государства на оплату коммунальных счетов через "Дію".

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли получить субсидию, если часть семьи за границей.