"Червоні лінії РФ розвіялися під Суджею": Зеленський про наступ на Курщину та подальші цілі України

Операція Сил оборони продемонструвала ідеологічну зміну та зруйнувала всю ілюзорну концепцію РФ

Операція Сил оборони України у Курській області — найкращий превентивний захист і протидія російському терору. Світ дізнався про операцію під Суджею постфактум тому, що для нього це було б "перетином найбільших з усіх червоний ліній РФ".

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого виступу на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України. За словами очільника держави, всі червоні лінії РФ розсипалися десь під Суджею.

"Наша зустріч відбувається у такий час, заради якого ми всі, українці і українки працювали. Це час, коли світ позбавляється останніх і дуже наївних ілюзій щодо Росії. Ілюзій, які суттєво заважали захисту України. Зараз ми максимально переконливо підкріпили діями те, що повинні були зробити ще до цього моменту. Те про що давно всі говорили", — мовив президент.

За словами очільника держави, нині Сили оборони України контролюють 1250 кв. км території ворога та 92 населених пункти. Крім того, операція на Курщині стала найбільшою інвестицію у процес звільнення українців і українок з російського полону.

"Багато хто у світі, якби почув що ми плануємо саме таку операцію, сказав би, що це нереально. І що це перетин нібито найчервоніших з усіх червоних ліній, які є в Росії. Саме тому ніхто і не чув про таку нашу підготовку і тепер реальний успіх наших воїнів говорить сам за себе", — підкреслив Зеленський.

Український наступ в Курській області продемонстрував ідеологічну зміну і зруйнував всю ілюзорну концепцію червоних ліній РФ.

"Тепер світ бачить, що все у цій війні залежить тільки від сміливості: сміливості нашої, сміливості партнерів, від сміливих рішень для України, від сміливості у підтримці України і сміливих кроків. І не лише наших кроків", — підкреслив президент.

За словами Зеленського, наступ на Курську область був необхідним ще й тому, що партнери ніяк не наважаться зняти заборону на застосування далекобійної зброї по території Росії. Україна була змушена розробити операцію зокрема і для того, щоб захистити громадян прикордонних регіонів.

"Поки що ми не можемо застосовувати всю наявну у нас зброю та знищувати російських терористів там де вони є", — зауважив Зеленський і додав, що саме це рішення союзників дозволяє Путіну ухилятися від пошуку миру.

"Нам потрібна достатня далекобійність, щоб захищати Україну від російських ракет, керованих авіабомб, від перекидання російських військ, від тиску окупанта на ключових фронтових напрямках", — мовив президент.

Згадав очільник держави і про ці ключові напрямки: Покровськ і Торецьк. Найскладніші бої точаться саме на східному напрямку.

"Формат реагування Путіна на операцію в Курській області доводить, що немає жодної раціональної причини не давати нам бути дійсно міцними, дійсно далекобійними, а ситуація на Донеччині є такою, що подальше зволікання партнерів із далекобійністю де-факто стає чи не найбільш вагомою опорою російського наступального потенціалу", — наголосив президент.

Окремо Зеленський зупинився на питаннях санкцій проти Росії і тому, як, подеколи, вдало РФ вдається їх обходити. На думку президента це неприпустимо і потребує розширення санкційного щита та ще більш потужної роботи українських дипломатів на світовій політичній арені.

"Я розраховую на те, що Міністерство закордонних справ України буде в усьому цьому ефективним виконавцем державної політики. Ще одне ваше завдання залучати і уряди, і міжнародні організації, і регіональних лідерів з країн вашої роботи до відбудови в Україні. Це один з ключових критеріїв визначення ефективності кожного посла Україні", — зазначив Зеленський.

Крім того, підкреслив президент і важливість боротьби з російською пропагандою у світі, підтримку формули миру України у різних країнах і не лише союзних, важливість заходів для єднання українців за кордоном і спрямованість їх на захист національних інтересів держави.

"Кожен представник України повинен працювати для того, щоб зміцнювалось розуміння: НАТО буде повноцінним тільки з Україною у своєму складі. Євросоюз, переговорний процес має бути саме таким динамічним, як це потрібно Україні. Чорноморській регіон. Ми повинні працювати з усіма партнерами так, щоб це був регіон вільний від російської військової загрози. Ви маєте зміцнювати такі наші ініціативи, як зерно з України, Кримська платформа та стороння співпрацю в регіоні Африка та Латинська Америка", — зазначив президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді планує 23 серпня відвідати Київ. Ймовірно він намагається збалансувати свої зв’язки з Вашингтоном і Москвою. За даними джерел Bloomberg, Індія погодилася передати президенту України Володимиру Зеленському повідомлення від російського диктатора Володимира Путіна. Водночас індійські офіційні особи закликали до діалогу та дипломатії, щоб покласти край війні.