Везе Зеленському послання від Путіна: ЗМІ дізнались важливу деталь візиту прем'єра Індії до Києва

Візит індійського прем'єра відбудеться в День Державного Прапора

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді планує 23 серпня відвідати Київ. Він намагається збалансувати свої зв’язки з Вашингтоном і Москвою.

Про це пише Bloomberg з посиланням на свої джерела. За даними співрозмовників видання, Моді виключив роль посередника в припиненні війни в Україні.

Однак, за даними джерел Bloomberg, Індія погодилася передати президенту України Володимиру Зеленському повідомлення від російського диктатора Володимира Путіна. Водночас індійські офіційні особи закликали до діалогу та дипломатії, щоб покласти край війні.

Візит Моді в Україну відбудеться через кілька тижнів після того, як він відвідав Росію, давнього союзника Індії, що викликало розчарування у Вашингтоні. Адміністрація президента Джо Байдена зробила тісніші зв’язки з Індією наріжним каменем своєї зовнішньої політики. Американські офіційні особи висловили стурбованість цим візитом до Росії під час серії зустрічей і телефонних розмов зі своїми індійськими колегами в липні.

Bloomberg зазначає, що небажання Моді виступати посередником у припиненні війни частково пояснюється залежністю Індії від Росії щодо дешевої нафти та зброї. Нью-Делі утримується від критики Москви за вторгнення, яке триває вже третій рік, і збільшую закупівлю російської нафти до рекордного рівня. Своєю чергою Міністерство закордонних справ Індії відмовилося від коментарів на цю тему.

Нагадаємо, 31 липня заступник голови Держдепартаменту США Курт Кемпбелл зазначив, що незабаром Індія зробить кроки щодо покращення відносин з Україною, оскільки "хоче відігравати відповідальну роль у всьому світі".