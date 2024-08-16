Зеленський призначив уповноважено по санкціях: хто це і що він робитиме

Загалом Україна запровадила 14 пакетів санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський призначив радником уповноваженим з питань санкційної політики Владислава Власюка. У п'ятницю, 16 серпня, голова держави підписав відповідний указ.

Про це йдеться на порталі президента.

"Призначити Власюка Владислава Вікторовича Радником – уповноваженим Президента України з питань санкційної політики",– мовиться у документі.

До цього він обіймав посаду радника керівника Офісу президента (ОП). Але ще у четвер, 15 серпня, очільник ОП Андрій Єрмак називав Власюка радником офісу і про його нову посаду не розголошувалось.

Зауважимо, загалом Україна запровадила 14 пакетів санкцій проти Росії з початку повномасштабного вторгнення. Кожен пакет було прийнято з метою "завдання подальшого удару по режиму Путіна й тих, хто підтримує його незаконну, неспровоковану і невиправдану агресивну війну проти України". Також низка країн Заходу долучились до санкцій.

Зважаючи на роботу Власюка з групою щодо санкцій проти Росії, в його нові обов'язки входитиме низка цих питань. Він в Офісі президента займатиметься санкційною політикою та усім, що з цим пов'язано.

Владислав Власюк

Що відомо про Власюка?

Народився 25 лютого 1989 року у Вінниці. У 2012-му здобув ступінь магістра на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Потім протягом двох років (2013 — 2014) навчався на магістратурі у Лондонському університеті королеви Марії.

З 2015 по 2016-й обіймав різні посади у структурах Національної поліції України (заступника начальника Департаменту патрульної поліції, начальника апарату Голови нацполіції, начальника відділу адміністративної практики у Департаменті патрульної поліції).

З 2017 по 2019 очолював Директорат з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України, а з 2021 по 2022-й був радником у Міністерстві аграрної політики та продовольства.

З квітня 2022 був секретарем Міжнародної робочої групи з питань санкцій проти Росії.

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