"Красные линии РФ развеялись под Суджей": Зеленский о наступлении на Курщину и дальнейших целях Украины

Операция Сил обороны продемонстрировала идеологическое изменение и разрушила всю иллюзорную концепцию РФ

Операция Сил обороны Украины в Курской области – лучшая превентивная защита и противодействие российскому террору. Мир узнал об операции под Суджей постфактум потому, что для него это было бы "пересечением самых красных из всех красных линий РФ".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины. По словам главы государства, все красные линии РФ рассыпались где-то под Суджей.

"Наша встреча происходит в такое время, ради которого мы все, украинцы и украинки работали. Это время, когда мир лишается последних и очень наивных иллюзий по отношению к России. Иллюзий, существенно мешавших защите Украины. Сейчас мы максимально убедительно подкрепили действиями то, что должны были сделаны еще до этого момента. То, о чем давно все говорили", — сказал президент.

По словам главы государства, в настоящее время Силы обороны Украины контролируют 1250 кв. км территории врага и 92 населенных пункта. Кроме того, операция на Курщине стала крупнейшей инвестицией в процесс освобождения украинцев и украинок из российского плена.

"Многие в мире, если бы услышали, что мы планируем именно такую операцию, сказал бы, что это нереально. И что это пересечение якобы самых красных из всех красных линий, которые есть в России. Именно поэтому никто и не слышал о такой нашей подготовке и теперь реальный успех наших воинов говорит сам за себя", — подчеркнул Зеленский.

Украинское наступление в Курской области продемонстрировало идеологическое изменение и разрушило всю иллюзорную концепцию красных линий РФ.

"Теперь мир видит, что все в этой войне зависит только от смелости: смелости нашей, смелости партнеров, от смелых решений для Украины, от смелости в поддержке Украины и смелых шагов. И не только наших шагов", — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, наступление на Курскую область было необходимо еще и потому, что партнеры никак не решатся снять запрет на применение дальнобойного оружия по территории России. Украина была вынуждена разработать операцию, в том числе и для того, чтобы защитить граждан приграничных регионов.

"Пока мы не можем применять все имеющееся у нас оружие и уничтожать российских террористов там, где они есть", — отметил Зеленский и добавил, что именно это решение союзников позволяет Путину уклоняться от поиска мира.

"Нам нужна достаточная дальнобойность, чтобы защищать Украину от российских ракет, управляемых авиабомб, от перебрасывания российских войск, от давления оккупантов на ключевых фронтовых направлениях", — сказал президент.

Вспомнил глава государства и об этих самых ключевых направлениях: Покровск и Торецк. Самые сложные бои идут именно на восточном направлении.

"Формат реагирования Путина на операцию в Курской области доказывает, что нет никакой рациональной причины не давать нам быть действительно крепкими, действительно дальнобойными, а ситуация на Донетчине такова, что дальнейшее промедление партнеров с дальнобойностью де-факто становится едва ли не самой весомой опорой российского наступательного потенциала", — подчеркнул президент.

Отдельно Зеленский остановился на вопросах санкций против России и тому, как иногда удачно РФ удается их обходить. По мнению президента, это недопустимо и требует расширения санкционного щита и еще более мощной работы украинских дипломатов на мировой политической арене.

"Я рассчитываю на то, что Министерство иностранных дел Украины будет во всем этом эффективным исполнителем государственной политики. Еще одна ваша задача привлекать и правительства, и международные организации, и региональных лидеров из стран вашей работы к восстановлению в Украине. Это один из ключевых критериев определения эффективности каждого посла Украине", — отметил Зеленский.

Кроме того, подчеркнул президент и важность борьбы с российской пропагандой в мире, поддержание формулы мира Украины в разных странах и не только союзных, важность мер по единению украинцев за рубежом и направленность их на защиту национальных интересов государства.

"Каждый представитель Украины должен работать для того, чтобы укреплялось понимание: НАТО будет полноценным только с Украиной в своем составе. Евросоюз, переговорный процесс должен быть именно таким динамичным, как это нужно Украине. Черноморский регион. Мы должны работать со всеми партнерами так, чтобы это был регион, свободный от российской военной угрозы. Вы должны укреплять такие наши инициативы, как зерно из Украины, Крымская платформа и стороннее сотрудничество в регионе Африка и Латинская Америка", — отметил президент.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует 23 августа посетить Киев. Вероятно, он пытается сбалансировать свои связи с Вашингтоном и Москвой. По данным источников Bloomberg, Индия согласилась передать президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщение от российского диктатора Владимира Путина. В то же время индийские официальные лица призывали к диалогу и дипломатии, чтобы положить конец войне.