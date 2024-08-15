В Україні ратифікують Римський статут МКС: що це таке і навіщо Зеленський вніс його до Ради

Відповідальності за деякі злочини у нинішньому законодавстві України не передбачено

Президент України Володимир Зеленський вніс до ЗСУ законопроєкт про ратифікацію в країні Римського статуту Міжнародного Кримінального Суду. Наразі цей документ ратифікований у 124 країнах світу.

"Телеграф" розібрався у питаннях, що таке Римський статут і навіщо Україні його ратифікувати.

Римський статут — це міжнародний договір, який започаткував Міжнародний кримінальний суд 17 липня 1998 року в Римі. Набрав чинності він 1 липня 2002 року. Станом на березень 2023 року договір підписали 137 держав, але ратифікували лише 124 із них. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду, згідно з Римським статутом, обмежується найбільш серйозними злочинами, які викликали резонанс у світі. Наприклад, злочини геноциду, проти людяності, злочини агресії та воєнні злочини.

Звернутися до МКС із проханням порушити розслідування може держава-учасниця, Рада безпеки ООН або прокурор суду з власної ініціативи. Юрисдикція у справі може здійснюватися тільки в тому випадку, якщо держава, на території якої було скоєно злочин або громадянином якої є обвинувачений, ратифікувала Римський статут.

Мета законопроєкту, який подав Володимир Зеленський, привести положення Кримінального кодексу України у відповідність до норм Римського статуту МКС. Внаслідок правок буде забезпечено кримінально-правове переслідування за тяжкі міжнародні злочини в Україні.

На сьогодні КК України не передбачає кримінальної відповідальності за злочини проти людяності та за воєнні злочини, які вчиняє Росія. Зазначимо також, що дії Росії в Україні кваліфікуються як агресія та міжнародний збройний конфлікт. І тут діють норми міжнародного гуманітарного права, яке порушення є воєнними злочинами.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у березні 2023 року МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна. Усі країни, які ратифікували Римський статут, зобов’язалися заарештувати російського диктатора, що дуже не сподобалося Кремлю.

А у червні 2024 року МКС видав нові ордери, цього разу на арешт колишнього міністра оборони Сергій Шойгу та начальника Генштабу ЗС Росії Валерія Герасимова. На них поклали безпосередню відповідальність за війну в Україні.