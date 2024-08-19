Чи готуються переговори України та Росії: у Путіна зробили радикальну заяву

У Москві розповіли, навіщо вкидаються чутки про переговори

У Росії заявляють, що після початку операції ЗСУ в Курській області ні про які переговори не може йти мови. Крім того, у Москві навідріз відмовляються брати участь в ініціативах, пов’язаних з українською Формулою миру.

Про це розповів глава МЗС Росії Сергій Лавров. Його слова наводять російські ЗМІ.

З його слів, кремлівський диктатор Володимир Путін чітко сказав, що після початку Курської операції переговорів з Україною не буде. Крім того, він спростував чутки про те, що Київ та Москва підтримують якісь контакти для їхньої підготовки.

Лавров заявив, що чутки про переговори виникають як розвиток теми переговорів щодо Саміту миру у Швейцарії, а інформація про залучення до них робочих груп РФ з’являється "від лукавого".

Він додав, що для Москви підходи цієї конференції є "неприйнятними" і є "ультиматумом".

Як повідомлялося раніше, Росія для початку переговорів вимагала від України здати Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також відмовитися від вступу до ЄС і НАТО.

На тлі цього проросійські політики заявляли про необхідність негайного припинення вогню, що дозволило б росіянам додатково зміцнити окуповані території та відновити сили, однак після початку Курської операції вони різко замовкли, оскільки припинення вогню за цих умов означало б те, що Україна залишить під своїм контролем частину російської території.

У західних ЗМІ тим часом почали з’являтися повідомлення про те, що Київ і Москва нібито готували переговори про припинення вогню, однак чіткого підтвердження цієї інформації вони не надали.