Путін благає про переговори, а ціль "СВО" досягнута: в Україні розшифрували заяви Лукашенка

У ЦПД переклали слова самопроголошеного диктатора Білорусі людською мовою

В Україні відреагували на інтерв'ю Олександра Лукашенка, яке він дав пропагандистському телеканалу РФ. Останні заяви самопроголошеного диктатора Білорусі свідчать про те, що Володимир Путін благає Київ про переговори. Лукашенко сигналізував, що всі цілі так званої "СВО" в Україні досягнуті.

Про це написав на своїй сторінці у Телеграм керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Він каже, що переклав слова Лукашенка на людську мову.

"Якщо перекладати все, що сказав Лукашенко на людську мову — це сигнал, що Путін вже благає про перемовини. Бо в довгу промову Лукашенка закладено, що "мета СВО вже досягнута", — написав очільник ЦПД Андрій Коваленко.

Що казав Лукашенко

У неділю, 18 серпня, Олександр Лукашенко заявив, що Київ може спровокувати Москву на застосування ядерної зброї. Зі слів самопроголошеного президента, військова операція ЗСУ у Курській області це — ескалація та спроба підштовхнути Росію на застосування зброї, зокрема ядерної.

Він також заявив, що Україна вже "денацифікована", а громадяни нібито "ненавидять" президента Володимира Зеленського. Білоруський диктатор наголосив, що в Україні вже "немає нациків".

"Нема там уже цих нациків. Україна денацифікована. 70% мешканців України зараз ненавидять Зеленського", — заявив він.

Лукашенко знову повторив послання про переговори між РФ та Україною . Оскільки, на його думку, у протилежному випадку буде ескалація.

"Якщо не сісти за стіл переговорів – буде ескалація. Вона закінчиться знищенням України", – залякував Лукашенко.

Нагадаємо, що кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у Курській області Росії та поспілкувався з жителями Суджі. Вони скаржаться, що про війну по телевізору їм мало що розповідали, а на мітинги проти вторгнення в Україну не виходили, бо "нікому не потрібні". При цьому так звану "СВО" жителі Курської області нібито не підтримують. Деталі читайте за посиланням.