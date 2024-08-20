Сховатися не вийде? Як тепер ТЦК шукатимуть чоловіків

Якщо людина не стоїть на військовому обліку, інформацію про неї все одно отримають

З метою оптимізації процесу мобілізації, уряд України запускає експериментальний проєкт, спрямований на перевірки даних військовозобов'язаних і резервістів. Ця ініціатива дозволить синхронізувати інформацію автоматично з різних державних реєстрів.

За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, новий механізм передбачає поєднання даних з реєстрів Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Державної прикордонної служби з даними військового обліку. Пише ТСН.

"Це допоможе уникнути ситуацій, коли повістки приходять людям, які померли чи перебувають за ґратами, а також допоможе виправити помилки щодо персональних даних", – повідомила Черногоренко.

Адвокат Андрій Межирицький детальніше пояснив, що якщо інформація в одній із баз суперечить іншій, працівники ТЦК будуть проводити додаткову перевірку. Це дозволить скласти список осіб, щодо яких виникли питання, і вжити необхідних заходів для уточнення їхнього статусу.

"Це матиме такий вигляд: паспорти громадян України, як відомо, видає Держміграційна служба. Відповідно коли у людини щось змінюється, наприклад, потрапляє за ґрати, втрачає громадянство або помирає, найдостовірніша інформація про це є у Державної міграційної служби. Найімовірніше, запроваджений механізм, який дозволить двом реєстрам обмінятися інформацією та уникнути в реєстрі "Оберіг" наявності "мертвих душ"", – зазначає Межирицький.

Завдяки інтеграції реєстрів працівники ТЦК отримають можливість виявляти осіб, відсутніх у реєстрі "Оберіг". За словами адвоката, зроблять звірку між двома базами даних: однією – де дані про всіх громадян, а другою – де дані про військовозобов’язаних.

Після аналізу комп’ютер видасть розбіжності про те, що в одному реєстрі інформація є, а в цьому – немає.

"А перелік розбіжностей буде відпрацьований посадовими особами. Остаточне рішення щодо особи теж буде ухвалюватися посадовцями", – каже юрист.

Межирицький підсумував, якщо дані про людину будуть відрізнятися в різних базах даних, її внесуть до спеціального списку для перевірки. Працівники військкомату з'ясують, чому так сталося, і можуть викликати цю особу для уточнення інформації. Наприклад, якщо в одній базі дані про те, що людина жива, а в іншій — що померла, то військкомат перевірить цю інформацію в органах цивільного стану.

Раніше "Телеграф" писав, що повістку від ТЦК можна буде перевірити через "Резерв+". Нововведенням передбачено присвоєння повісткам, сформованим через Єдиний реєстр, унікального електронного ідентифікатора у вигляді QR-коду для верифікації їхньої достовірності.