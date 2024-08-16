Україна перейде на автоматичну перевірку військовозобов'язаних: що це значить

Рішення було прийняте з метою оптимізації та ідентифікації відомостей, Кабмін

Уряд України активно впроваджує інноваційні рішення для підвищення ефективності та прозорості військового обліку. Протягом цього року буде реалізовано експериментальний проєкт з перевірки даних призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів в парламенті Тарас Мельничук. За його словами, Уряд підтримав пропозицію Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Державної міграційної служби, Державної прикордонної служби та Генерального штабу ЗСУ.

Перевірку даних по-новому повинні почати вже цього року. Кабмін погодив механізм його впровадження, зазначає Мельничук.

Нова система передбачає електронну взаємодію між різними державними реєстрами, що дозволить оперативно звіряти інформацію про військовозобов'язаних та виявляти будь-які розбіжності.

"Порядок, серед іншого, визначає механізм реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей призовників, військовозобовʼязаних та резервістів шляхом електронної інформаційної взаємодії між національними електронними інформаційними ресурсами у цілях національної безпеки та оборони України", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що повістку від ТЦК можна буде перевірити через "Резерв+". Нововведенням передбачено присвоєння повісткам, сформованим через єдиний реєстр, унікального електронного ідентифікатора у вигляді QR-коду для верифікації їхньої достовірності.