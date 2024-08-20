Спрятаться не получится? Как теперь ТЦК будут искать мужчин

Если человек не стоит на военном учете, информацию о нем все равно получат

В целях оптимизации процесса мобилизации правительство Украины запускает экспериментальный проект, направленный на проверки данных военнообязанных и резервистов. Эта инициатива позволит синхронизировать информацию автоматически из разных государственных реестров.

По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, новый механизм предполагает сочетание данных из реестров Государственной миграционной службы, Министерства юстиции и Государственной пограничной службы с данными военного учета. Пишет ТСН.

"Это поможет избежать ситуаций, когда повестки приходят людям, которые умерли или находятся за решеткой, а также поможет исправить ошибки по персональным данным", — сообщила Черногоренко.

Адвокат Андрей Межирицкий подробнее объяснил, что если информация на одной из баз противоречит другой, работники ТЦК будут проводить дополнительную проверку. Это позволит составить список лиц, по которым возникли вопросы, и принять необходимые меры для уточнения их статуса.

"Это будет выглядеть так: паспорта граждан Украины, как известно, выдает Госмиграционная служба. Соответственно когда у человека что-то меняется, например, попадает за решетку, теряет гражданство или умирает, самая достоверная информация об этом есть у Государственной миграционной службы. Скорее всего, введен механизм, который позволит двум реестрам обменяться информацией и избежать в реестре "Оберег" наличия "мертвых душ"", – отмечает Межирицкий.

Благодаря интеграции реестров работники ТЦК получат возможность выявлять лиц, отсутствующих в реестре "Оберег". По словам адвоката, сделают сверку между двумя базами данных: одной – где данные обо всех гражданах, а второй – где данные о военнообязанных.

После анализа компьютер выдаст разногласия, что в одном реестре информация есть, а в этом нет.

"А перечень разногласий будет отработан должностными лицами. Окончательное решение по лицу тоже будет приниматься должностными лицами", – говорит юрист.

Межирицкий подытожил, если данные о человеке будут отличаться в разных базах данных, его внесут в специальный список для проверки. Работники военкомата выяснят, почему так произошло, и могут вызвать этого человека для уточнения информации. Например, если в одной базе данные, что человек жив, а в другой умер, то военкомат проверит эту информацию в органах гражданского состояния.

Ранее "Телеграф" писал, что повестку от ТЦК можно будет проверить через "Резерв+". Нововведением предусмотрено присвоение повесткам, сформированным через Единый реестр, уникального электронного идентификатора в виде QR-кода для верификации их подлинности.