Повістку від ТЦК можна буде перевірити через "Резерв+": як саме

Уряд визначив чіткий статус повісток, як паперових, так і електронних

У п'ятницю, 16 серпня, Кабінет міністрів України вніс зміни до правил мобілізації. Тепер військовозобовʼязані зможуть перевірити чинність повістки від ТЦК через застосунок "Резерв+".

Відповідні зміни внесли до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, тобто, постанови 560. Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Нововведенням передбачено присвоєння повісткам, сформованим через єдиний реєстр, унікального електронного ідентифікатора у вигляді QR-коду для верифікації їхньої достовірності. Цей код можна буде сканувати в додатку "Резерв+".

Крім цього, визначено механізм верифікації чинності повісток на бланках і сформованих в Єдиному державному реєстрі або за допомогою електронного кабінету військовозобов'язаного, резервіста.

Також законом встановлено чіткий статус повісток, як паперових, так і електронних. Разом з цим визначено порядок їх вручення тим, хто нещодавно оновив свої персональні дані, навіть якщо пройшло понад 60 днів з моменту внесення змін.

Зазначається, що текст змін до постанови 560 поки що не опублікований.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо знайшли повістку у дверях. Юристи зазначають, що таке повідомлення не відповідає вимогам законодавства і не може вважатися повісткою до ТЦК та СП.