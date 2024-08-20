Ломаченко погрозив наслідками у разі заборони УПЦ

Спортсмен підтримує церкву, що тісно пов’язана з країною-агресором

Чемпіон світу з боксу за версіями IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) знову заступився за УПЦ. Верховна Рада хоче заборонити діяльність проросійської церкви на території України, але поки що депутатам не вистачає голосів.

Відповідний пост Ломаченко опублікував у сторіс на своїй сторінці в Instagram. До речі, блог Василя у цій соцмережі недоступний для українців.

"Ті, хто бере участь у забороні УПЦ, зовсім не розуміють наслідків того, що потім відбуватиметься… Мир усім", – написав російською мовою Василь.

Також спортсмен залишив посилання на своє повідомлення у Facebook. У ньому боксер розмістив посилання на відео скандального блогера "Денис біля мікрофона", який у своїх публікаціях також підтримує УПЦ (МП).

Нагадаємо, 23 липня група народних депутатів від "Євросолідарності", "Голосу" та "СН" заблокували трибуну Ради з вимогою проголосувати закон 8371 про заборону УПЦ МП у другому читанні. Зрештою, документ на голосування не поставили, а нардепи пішли на канікули до кінця серпня.