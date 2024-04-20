Заборона буде, але є нюанс: нардеп розповів, коли приймуть важливий законопроєкт про УПЦ МП

Комітет врахував зауваження Міністерства юстиції

В Україні вже готовий виправлений законопроєкт про заборону УПЦ МП і за нього остаточно зможуть проголосувати українські депутати. Що відбувається з цим законопроєктом та чи гальмують цей процес у Верховній Раді?

Відповідь на це питання в інтерв'ю "Телеграфу" дав народний депутат від "Слуги народу" і голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Він каже, що законопроєкт про заборону УПЦ МП вже готовий.

"Ніхто вже не гальмує, він готовий. Комітет врахував зауваження Міністерства юстиції, Державної служби етнополітики і свободи совісті", — каже він.

Потураєв додав, що коли це все буде готово, табличка з правками з'явиться на сайті. І це вже буде означати, що Верховна Рада готова його офіційно розглядати.

У нардепа запитали, чи проголосують до початку літа про цей законопроєкт. Нардеп відповів, що займається цим питанням.

"Я буду це пропонувати. Це залежить не лише від мене. Я це вже запропоную. Але буде якраз погоджувальна рада. І буде зрозуміло", — акцентував він.

Більше про заборону УПЦ МП, міністра культури та мобілізацію в Україні читайте у нашому матеріалі — "Я змушений задумуватись про запровадження воєнної цензури: нардеп Потураєв про мобілізацію, кризу в Раді та блокування Telegram".

Раніше "Телеграф" писав, що Кирило Говорун розповів, як звільнити церкву від російських ідей. За його словами, якщо просто заборонити УПЦ, вона справді перейде в катакомби.