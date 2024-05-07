Цифра вражає: скільки українців підтримують заборону УПЦ МП, результати опитування

12% українців вважають, що не варто втручатися у справи УПЦ МП

На думку українців, влада Україн так чи інакше має втрутитися в діяльність УПЦ Московського патріархату. За даними опитування так вважає 83% громадян.

Про це йдеться у звіті Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Опитування відбувалось наприкінці квітня 2024 року.

Серед респондентів 63% вважають, що УПЦ МП має бути повністю забороненою. Проте 20% громадян за м’якший підхід, який не передбачає повної заборони, а встановлює державний контроль та нагляд.

І лише 12% респондентів вважають, що не варто втручатися у справи УПЦ МП. За потреби розслідувати лише окремі випадки правопорушень.

Також у респондентів питали, чи довіряють вони УПЦ МП. За результатами, не довіряють 82% українців, а довіряють — 8%. Не змогли визначитися зі своєю думкою 11% опитаних.

Зауважимо, що 20-25 квітня 2024 року КМІС проводив опитування серед 1220 респондентів. До вибірки не включалися жителі тимчасово окупованих територій та громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Раніше "Телеграф" писав, що нардеп розповів, коли приймуть важливий законопроєкт про УПЦ МП.