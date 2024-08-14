Не у вересні: в яких областях України перший дзвоник пролунає раніше

Весняних та осінніх канікул у дітей не буде, зате будуть продовжені зимові

Новий навчальний рік 2024 року розпочнеться в деяких українських школах не як звичайно 1 вересня, а раніше — у серпні. Поки що таке рішення ухвалили лише у низці міст.

Традиційно перший дзвінок у вересні пролунає у Києві, Одесі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Вінниці, Житомирі, Рівному, Луцьку та Черкасах. Таку інформацію було озвучено у міських Департаментах освіти, а також місцевою владою.

Чернівецька область стала першою, яка ухвалила рішення про перенесення першого дзвінка на останній місяць літа. Там навчальний рік розпочнеться 19 серпня. Перший семестр триватиме до 29 листопада, другий – з 3 лютого до 6 червня. Також варто зазначити, що весняних та осінніх канікул у дітей не буде, зате будуть продовжені зимові.

Львівська область також ухвалила рішення розпочати новий навчальний рік із 19 серпня. Про це повідомив мер Андрій Садовий.

"Щоб гарантувати повноцінний шкільний навчальний рік, ми розпочнемо його раніше — 19 серпня. Таке рішення сьогодні ухвалив Штаб підготовки міста до зими", — зазначив він.

Ще наприкінці травня поточного року Міністерство освіти видало низку рекомендацій щодо організації навчального року 2024/2025. У тому числі:

розпочати 2024/2025 навчальний рік у першій половині серпня 2024 року. Це стосується освітніх програм усіх рівнів та всіх претендентів, крім студентів перших курсів.

використовувати суботи як робочі дні у теплі місяці року

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки у 2024 році варто зібрати дитину до школи. Вартість розрахована на основний список речей, які потрібні школяреві.