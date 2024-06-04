Суд над відомим українським військовим-зрадником: показали обшуки у батька його російського куратора (фото)

Під час обшуку в будинку було вилучено деякі фотографії із сімейного альбому та свідоцтво про народження

У ході суду у справі українського воїна та зрадника Едуарда Шевченка, якого СБУ затримала у 2023 році, показали обшуки в будинку у батька його куратора, офіцера Головного управління Генерального штабу ЗС РФ Сергія Колеснікова. Їх провели у липні минулого року у місті Краматорськ у Донецькій області з метою пошуку матеріалів, що свідчать про причетність його сина до спецслужб РФ.

Сергій Колесніков тривалий час проживав у РФ і проходив навчання в одному із військово-морських закладів у Санкт-Петербурзі. Нині його місце проживання є анексованим Кримом. Про це повідомляє "НикВести".

Під час обшуків правоохоронці сказали, що попри те, що Колесников не проживав в Україні, зв’язок із родичами він підтримує. Однак його батько це заперечував. Його також запитали, що йому відомо про службу його сина та його зв’язок із російською армією.

"Нічого, за виключенням того, що було до 2014 року. Він закінчив училище в Пітері, був на Північному флоті, був у Чечні в кінці 90-х, після цього він був у Севастополі наче охороняв там якогось генерала, але він брехав, я не вірив у це. Потім жив в Іркутську, якісь були торгові стосунки з Китаєм, він лісом займався. І повернувся до Санкт-Петербурга, — відповів батько

Він також додав, що син ніколи не говорив нічого про своє ставлення до розвідувальних органів РФ.

Під час обшуку в будинку було вилучено деякі фотографії із сімейного альбому Колесникова та його свідоцтво про народження. Суддя передала їх для ознайомлення стороні захисту та підсудного Едуарда Шевченка.

Адвокат своєю чергою відповів, що не бачить у протоколі обшуку належних доказів, що йдеться про того самого Колесникова, який фігурує у справі та виходив на зв’язок із Шевченком.

"Що ми бачимо з протоколу? Батько плутається з датами (чоловік не міг згадати рік народження, — прим.) народження сина, не вірить йому. Дослівно: «Он врет, занимался лесом, охранял какого-то генерала, я вообще не знаю о его деятельности». Навіть той номер телефону, який фігурує, за ним він не спілкувався. Вилучені так звані докази ці, це свідоцтво я не знаю, куди його можна приліпити, бо це бумажка, а не свідоцтво. Там немає печаті, це не документ. Наскільки це доказ вини Шевченка, я не знаю", — сказав адвокат.

Краматорськ, липень 2023 року, фото: «НікВести»

Варто уточнити, що Сергій Колесніков був офіцером Головного управління Генерального штабу ЗС РФ. З ним обвинувачений екскомандир 73-го морського центру Сил спеціальних операцій та посадовець Очаківської міськради Едуард Шевченко познайомився у соціальних мережах. Останній не знав діяльності свого нового товариша. Слідство пов’язує Колесніков з вербуванням мера Очакова, але Шевченко заперечує і називає їхнє спілкування просто листуванням.

Обшуки в будинку батька Сергія Колесникова у Краматорську, фото: «НікВести»

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Едуард Шевченко народився на Камчатці у РФ. 2000 року він закінчив Чорноморське вище військово-морське училище ім. Нахімова у Севастополі. Після цього він став служити у морській піхоті України. У 2014 році обіймав посаду командира загону 73-го морського центру спеціальних операцій. Також із 2014 року Шевченко був у зоні бойових дій. Навесні 2016 став начальником 73-го морського центру спеціальних операцій. Він пройшов бої за Лисичанськ, Слов’янськ, Дебальцеве та Краматорськ. Має велику кількість нагород, орденів.

У 2023 році стало відомо, що російська військова розвідка дала йому завдання схилити до співпраці із загарбниками керівництво міської влади. За це меру міста пропонували "обрати посаду" у разі, якщо південний регіон буде все ж таки захоплений росіянами. Але той своєю чергою відмовився і повідомив про ці плани СБУ.