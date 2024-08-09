Розігрував із себе борця, але закінчив несамовитими криками: у Москві затримали зрадника України (відео)

Кумедно, що він сам викликав наряд поліції, який його ж і затримав

У Москві поліція затримала зрадника України, політолога та блогера Олександра Семченка з Донецька, який підтримує Росію. Він розігрував із себе борця за справедливість, але в результаті сам потрапив у поліцейську дільницю.

Відео затримання колаборанта було опубліковано у його Telegram-каналі увечері 8 серпня. Семченко скаржиться, що на нього наставляли автомат. Спочатку він намагається демонструвати самовладання, але все закінчується його несамовитими криками "не стріляй, не стріляй".

Соратник Семченка з забороненої в Україні партії "Держава" Дмитро Василець (він теж живе в Москві) розповів свою версію подій. Кумедно, що Семченко сам викликав наряд поліції, який його і затримав.

"Наш соратник Олександр Семченко в Москві на прохання підписника вирішив на власні очі переконатися, як місцева поліція не реагує на скарги підприємця, з якого вимагають гроші. Олександр особисто вирішив викликати поліцію і заявити про злочин публічно, якщо не публічно реакції немає, допомагаючи людині. Співробітники, що приїхали, замість того, щоб почати розслідування, затримали Олександра, своїми діями покриваючи здирників. Зараз розбираємося із ситуацією, але це явне свавілля", — написав він у Telegram-каналі Семченка.

Хто такий Семченко

Олександр Семченко — проросійський діяч, який позиціонує себе як "політолог" та "український блогер", на його YouTube-каналі майже мільйон передплатників. Раніше працював у податковій службі Донецької області. Внесено до бази сайту "Миротворець" як керівник контрольованих Росією терористів на Донбасі та антиукраїнський пропагандист. Він – доктор політичних наук та один із найвідоміших проросійських блогерів в Україні.

Семченко – штатний гість російських ток-шоу. У своїх відео дискредитує Україну, розповсюджує фейкові карти завоювань, іронізує про захист "територіальної цілісності політиків", знущається з українських військових-геїв. Семченко стверджує, що українська армія використовує громадян як живий щит і завдає інфраструктури більшої шкоди, ніж росіяни. Він закликає українців не брати до рук зброю проти "вигаданого" ворога та називає реальним ворогом українську владу.

Як повідомляв "Телеграф", у червні в Москві вбили колаборанта Дениса Безпроскурного, якого навесні 2014 року було призначено "начальником міліції Краматорська". Безпроскурного зарізав катаною колишній чоловік співмешканки.