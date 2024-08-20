Деякі з цих варіантів ви точно не чули: як називати "достопримечательность" українською

"Достопримечательность" міцно увійшло в українську мову, але чи знаєте ви, як правильно сказати його українською?

В українській мові є тенденція до використання російських слів, що часто спричинена відсутністю знання українських відповідників. Ці "паразити" не лише ускладнюють спілкування, але й засмічують українську мову, перешкоджаючи її розвитку.

Одним з таких "складних" слів є російське "достопримечательность". В російській мові воно означає об'єкт, місце або річ, яка має культурну, історичну або архітектурну цінність і привертає увагу туристів. Це можуть бути музеї, пам'ятники, природні резервати чи інші значущі локації.

Українські відповідники

В українській мові існує кілька варіантів, якими можна замінити слово "достопримечательность", залежно від контексту. Ось деякі з них, згідно зі словниками:

Культурна пам'ятка: вживають для опису об'єктів, які мають значення для культури.

Історична пам'ятка: вказує на об'єкти, які мають історичну цінність.

Визначний об'єкт: загальний термін для опису будь-якого об'єкта, що привертає увагу.

Пам'ятне місце: вживають для опису місць, які мають особливе значення.

Славна пам'ятка: підкреслює популярність або важливість об'єкта.

Варта уваги річ: вказує на щось, що заслуговує на увагу.

Можуть ще бути варіанти, як цікавинка, принада, показне місце, а також діалектне дивогляд. Як бачимо, це яскравий приклад того, що не завжди можна виконати переклад з однієї мови на іншу одним словом. Іноді для точної передачі значення потрібно використовувати декілька слів або навіть цілу фразу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як називати українською "полнолуние". Це слово теж майже забули.