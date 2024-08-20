Могут ли вручить повестку на ВВК, если уже подал заявление на отсрочку

Если комиссия отказала, то военнообязанного могут поправить на ВВК

Несмотря на всеобщую мобилизацию в Украине, некоторые категории граждан могут получить отсрочку от призыва на службу. Многие мужчин, которые подали документы, опасаются, что их могут сразу направить на военно-врачебную комиссию.

Юрист Андрей Топчий отметил, что если военнообязанный уже подал заявление на отсрочку, его не могут насильно направить на ВВК до момента принятия решения. То есть, пока комиссия рассматривает ваше заявление, вы вправе не появляться в ТЦК по повестке.

Однако если комиссия отказывает в отсрочке, то лицо направляют на медосмотр для определения пригодности к службе. Также, если мужчина не успел подать заявление, а ему пришла повестка на ВВК, то ему придется пойти на комиссию.

"Таким образом, мужчина не может быть направлен на ВВК с момента подачи заявления об отсрочке и до момента принятия решения о предоставлении отсрочки/отказе в предоставлении отсрочки. Но если такое заявление военнообязанным не подано, а пришла повестка на ВВК – то он должен ее проходить на общих основаниях", — объясняет Топчий.

Юрист добавляет, чем раньше вы подадите заявление на отсрочку, тем меньше рисков, что вы получите повестку на ВВК до принятия решения.

Ранее "Телеграф" писал, что Кабмин утвердил новый образец заявления на отсрочку от мобилизации. Эта форма едина для всех, кто оформляет отсрочку через комиссию при ТЦК и СП.