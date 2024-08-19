Заява на відстрочку від мобілізації: як правильно її заповнити та куди подати (новий зразок)

Для всіх, хто хоче оформити відстрочку

Кабінет Міністрів України затвердив новий зразок заяви на відстрочку від мобілізації. Ця нова форма єдина для всіх, хто оформлює відстрочку через комісію при ТЦК та СП.

Зразок опублікувала адвокат Дар'я Тарасенко. Вона зазначає, що за ним подавати заяву мають всі громадяни незалежно від підстави відстрочки.

Її надають за сімейними обставинами, за станом здоров'я, через навчання, або професійну діяльність тощо.

Зразок заяви на відстрочку

Щоб оформити відстрочку від мобілізації, потрібно звернутися до ТЦК та СП. Саме там розглядають усі питання, пов'язані з відстрочкою, і приймають відповідне рішення.

Військовозобов'язаний, який має підстави для відстрочки має особисто подати на ім'я голови комісії:

заяву за формою, визначеною в додатку 4 до Порядку № 560. Заява військовозобов'язаного підлягає обов'язковій реєстрації;

документи, що підтверджують право на відстрочку або їх засвідчені копії (п. 57 Порядку № 560).

Новий зразок заяви на відстрочку можна звантажити за посиланням.

Нагадуємо, хто має право на відстрочку за новим законом:

особи з інвалідністю всіх груп, якщо є підтвердження ВЛК (із зобов’язанням повторного проходження через 6-12 місяців);

особи, які були у полоні;

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо немає заборгованості з аліментів;

батьки, прийомні батьки та опікуни дитини з інвалідністю;

батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

батьки неповнолітньої дитини, якщо другий із батьків проходить військову службу;

матері та батьки-одинаки;

вчені та педагоги, які працюють мінімум на 0,75 ставки;

опікуни осіб, визнаних недієздатними рішенням суду;

особи, які містять батьків з інвалідністю І або ІІ групи та не мають працездатної дружини (чоловіка);

онуки бабусі чи дідуся з I чи II групою інвалідності, якщо всі найближчі родичі відсутні, потребують догляду чи мобілізовані (відстрочку отримає лише один онук);

військовозобов’язані, у яких близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно повідомляти про одруження або народження дитини в ТЦК. Кожне неповідомлення про зміну даних можна розглядати як окреме порушення.