"Реальность будет другой": президент Чехии высказался по поводу мира в Украине и вступления в НАТО

Демократические страны не могут согласиться на изменение международных границ на основе агрессии

Украина и Россия должны начать переговоры о мире, а подтолкнуть их должны США, Китай, Европейский Союз и все демократические страны мира. При этом Украину должны принять в НАТО, даже если часть ее территории будет оставаться оккупированной РФ. Это возможно, ведь в истории был схожий прецедент.

Об этом и другом заявил президент Чехии Петр Павел. Он отметил, что справедливый мир для Украины сейчас выглядит скорее как иллюзия.

"Справедливый мир, если представить его в категории 100 процентов или ничего, означал бы восстановление полного контроля Украины над своей территорией, включая Крым. Это предполагало бы возмещение ущерба от войны на средства агрессора. Но, как мы, наверное, все чувствуем, это скорее иллюзия. Реальность будет немного другой. Надо говорить о том, что мы хотим максимально приблизиться к справедливому миру", — отметил президент Чехии.

По его словам, если мирные переговоры состоятся, Европа скорее всего еще долго будет говорить об оккупации Россией части территории Украины. Демократические страны не могут согласиться с изменением международных границ на основе агрессии. Таким образом, территории, оккупированные Россией, будут считаться временно оккупированными.

"Наша цель – чтобы Украина освободила как можно большую часть своей территории. С другой стороны, Россия – это страна, имеющая огромный ядерный арсенал, огромные военные и материальные ресурсы. Россия могла бы вести войну такой интенсивности много-много лет, и, конечно, никто в этом не заинтересован. Так что если ценой прекращения войны является какое-то временное решение, которое станет компромиссом, то я считаю, что это хороший путь", — отметил лидер Чехии.

При этом, чтобы не разрешить войне разгореться с новой силой через несколько лет, Украину необходимо принять и в ЕС, и в НАТО.

"Что однозначно должно последовать, это не только вступление Украины в ЕС, но и вступление Украины в НАТО. Оставить Украину в вакууме безопасности означало бы подписаться на будущий конфликт. Но в то же время вести интенсивные переговоры с Россией по восстановлению системы безопасности в Европе. Мы несколько недооценивали эти дебаты после аннексии Крыма в 2014 году", — подчеркнул Павел.

По словам президента Чехии, Украину необходимо принять в НАТО с теми областями, которыми она сейчас управляет. Так же, как это было с Германией в 1955 году, когда половина европейской страны фактически была оккупирована Советским Союзом.

"Я считаю, что полное восстановление контроля над всей территорией не является необходимым условием. Если будет определена какая-то административная граница, то мы можем эту административную границу принять как временную и принять Украину в НАТО с той территорией, которую она будет на то время контролировать. Посмотрим на прецеденты по истории, например Германия. Состоялся раздел Германии, который не приняли все западные страны, и хотя часть Германии была оккупирована Советским Союзом, остальная часть была принята в НАТО уже в 1955 году. Я думаю, что здесь есть решение, как технически, так и юридически, как разрешить Украине присоединиться к НАТО, не вводя НАТО в конфликт с Российской Федерацией", — подчеркнул президент Чехии.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд новых и резонансных высказываний по поводу войны в Украине и опасений Беларуси. При этом он заявил, что в Украине нет нацистов.