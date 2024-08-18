"Нациків" уже немає", ядерка за Курськ і наступ НАТО: Лукашенко видав цілу пачку нових "перлів"

Диктатор сказав співрозмовнику з пропагандистського каналу про те, що відбувається зараз на кордоні й чого нібито побоюється Білорусь

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив низку нових та резонансних висловлювань щодо війни в Україні та побоювань Білорусі. При цьому він заявив, що в Україні немає нацистів.

Ці та інші заяви білоруський диктатор зробив в інтерв’ю для програми "Вести недели" на телеканалі "Россия-1". "Телеграф" зібрав його різні висловлювання в одну збірку.

Під час інтерв’ю Лукашенко обговорював різні теми. Зокрема, говорив про війну Росії з Україною, про Захід "висловлюваннями Путіна", про "нацистів" в Україні, про ядерну зброю, НАТО та інше.

"Кордон замінований як ніколи"

Лукашенко розповів своєму співрозмовнику з пропагандистського каналу, що відбувається на кордоні та чого нібито побоюється Білорусь.

— "Білорусько-український кордон замінований як ніколи, ЗСУ зможуть пройти його лише з величезними втратами".

— "Оборона західного кордону Білорусії опрацьована Мінськом та Москвою, за потреби цей план можна змінити на наступальний";

— "А краще ще, чого вони хочуть, з боку цих мерзенних поляків, захопити Білорусь, і цю лінію майже до Ленінграда витягнути, як колись було, це їхня мрія".

"Росію штовхають до застосування ядерної зброї"

Білоруський диктатор вирішив також висловитися щодо можливого застосування ядерної зброї, якою постійно брязкає російський "президент" Володимир Путін

— "Небезпека в тому, що ескалація (ймовірно, під ескалацією мають на увазі ситуація в Курській області РФ, — Ред.) з боку України — це спроба штовхнути Росію на асиметричні дії, допустимо, до застосування ядерної зброї. Знаю точно, що в Україні були б дуже раді, якби Росія застосувала, чи ми, тактичну ядерну зброю".

"Нацистів в Україні немає, але…"

Лукашенко взявся розбиратися, якщо в Україні нацисти, як каже російська пропаганда, чи все ж таки ні. Диктатор більше схиляється до другого варіанта.

— "Немає там уже цих нациків. Денацифіковано Україну. Але є кілька шалених нациків, які там залишилися, але вони вже не в тренді".

При цьому він заявив, що нібито 70% українців ненавидять свого президента Володимира Зеленського, бо він "обіцяв одне, а робить інше".

"Мирні переговори"

— "Мирні переговори щодо України потрібно починати з того, що було досягнуто у Стамбулі".

"Наступ НАТО"

— ""Можливість "покласти" Росію. Україна цього не зробить. А хто? Захід. НАТО. Ми маємо це бачити, ми це бачимо з Президентом Путіним, що до цього можуть уже відкрито включитися (ось просто навіть не ховаючи це) натовські війська. Ото прямо з'єднаннями увійдуть, — сказав глава держави. — Зараз вони зброю туди поставляють, найманців, колишніх військових уже, щоб вони літали на F-16 і так далі. Це вже є. А ось операції спланувати і руками натівців здійснити з території України. А краще ще, чого вони хочуть, з боку цих мерзенних поляків, керівників Польщі захопити Білорусь, і цю лінію майже до Ленінграда витягнути, як колись було. Це їхня мрія".

- "Захід може відкрито включитися в конфлікт в Україні — "натовські війська прямо з’єднаннями увійдуть".

Захід може відкрито включитися у конфлікт в Україні. Він вважає, що "натовські війська прямо з’єднаннями увійдуть".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в серпні стало відомо, що Білорусь направила танки до кордону — до Мозирського та Гомельського районів.