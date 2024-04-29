Чехія офіційно звинувачує Росію у вибухах на військових складах: знову спливли два знамениті шпигуни

Внаслідок вибуху загинули двоє людей з числа персоналу

У Чехії завершили розслідування вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетиця наприкінці 2014 року. За версією слідства, їх влаштували агенти російської військової розвідки (ГРУ).

Про це йдеться у спільній заяві чеської поліції та Національного центру боротьби з організованою злочинністю (NCOZ). Зазначається, що метою вибухів було запобігти доставці зброї та боєприпасів до районів, де російська армія проводила свої операції. Повідомлялося, що зброю, що зберігалася на складах у Врбетиці, повинні були відправити в Україну.

"NCOZ встановив, що російська військова розвідка була причетна до організації вибухів та загибелі чеських громадян, включаючи той факт, що це була не єдина подібна акція, а частина реалізації програми довгострокової підривної діяльності російської військової розвідки на території Європейського Союзу та України", — йдеться у заяві.

За версією слідства, до вибухів на військових складах причетні співробітники ГРУ з "підрозділу 29155, призначеного для проведення диверсійних операцій за кордоном". При цьому їхні імена не повідомляються.

Раніше Чехія звинувачувала в причетності до вибухів у Врбетиці ймовірних співробітників ГРУ Росії Олександра Мішкіна ("Олександра Петрова") та Анатолія Чепігу ("Руслана Боширова"). Великобританія вважає їх причетними до отруєння у 2018 році у Солсбері колишнього радянського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки.

Варто зазначити, що чеським правоохоронним органам довелося призупинити подальший розгляд справи. Річ у тому, що переслідування відповідальних за вибухи у Врбетиці, які перебувають у Росії, неможливе.

"Можна тільки припускати, які завдання виконували окремі співробітники ГРУ, які перебували в Чехії та сусідніх країнах, або скільки інших агентів російських збройних сил та їхніх посібників брали участь у нападі", — йдеться у пресрелізі чеської поліції.

Водночас російське опозиційне видання The Insider стверджує, що підриву складу сприяли громадяни Чехії — подружжя Олена та Михайло Шапошникові. Вони нібито передавали військовій розвідці РФ розвіддані та допомогли здійснити вибухи агентам ГРУ Анатолію Чепізі та Олександру Мішкіну, які для цієї місії отримали документи на імена "Руслан Табаров" та "Микола Попа".

Як відомо, 4 березня 2018 року в місті Солсбері полковник російської військової розвідки у відставці Сергій Скрипаль та його дочка Юлія постраждали від навмисного отруєння нервово-паралітичною речовиною із сімейства, відомого як "Новичок". На думку уряду Великобританії, до отруєння були причетні російські спецслужби. Керівництво Росії всі звинувачення відкинуло.

У Британії тоді заявили, що до отруєння Скрипаля та його дочки причетні Анатолій Чепіга (він же Руслан Боширов) та Олександра Мішкін (він Олександр Петров). У середині грудня того ж року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти них. У заяві відомства їх названо співробітниками ГРУ РФ.

Нагадаємо, у вересні 2023 року працівники Державного бюро розслідувань викрили мережу російських агентів. Вони робили диверсії на військових складах в Україні та в ЄС починаючи з 2014 року. Серед них — відомі у справі про отруєння Скрипалів офіцери російської розвідки Олександр Мішкін ("Олександр Петров") та Анатолі Чепігу ("Руслан Боширов").