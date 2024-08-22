Чому в українській немає слова "співпадіння" і як правильно говорити про одночасні події

Насправді в українській мові є власний відповідник

Багато хто навіть не замислюється над цим, але слова "співпадіння" немає в українській мові. Це калька з російської, яка, на жаль, міцно увійшла в повсякденне мовлення багатьох українців.

Однак у нашій мові є власний відповідник, який точно передає це поняття. Коли йдеться про збіг, а не про спільність, як, наприклад, у словах співвітчизник, співробітник, співіснування. Ці слова нормативні, вони мають широкий вжиток, оскільки їх об'єднує загальне поняття спільності з кимось або чимось.

Як сказати "співпадіння" українською

Поняття, яке ми вкладаємо в слово "співпадіння", треба передавати словом "збіг", що означає тотожність або одночасність. Слово "збіг" вживають у кількох значеннях:

Поєднання подій чи явищ. Найчастіше "збіг" кажуть саме в цьому значенні. Наприклад, "збіг обставин" або "дивовижний збіг". Одночасність подій та явищ. "Збіг" також означає, що щось відбувається в один і той самий час. Схожість між чим-небудь. Це слово може вказувати на подібність або відповідність між різними речами чи поняттями.

Як правильно вживати

Замість "Це просто співпадіння" краще сказати "Це просто збіг". "Дивовижне співпадіння" перетворюється на "дивовижний збіг". Фразу "За дивним співпадінням" варто замінити на "За дивним збігом обставин".

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