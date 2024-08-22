Почему в украинском нет слова "співпадіння" и как правильно говорить об одновременных событиях

На самом деле в украинском языке есть собственный аналог

Многие даже не задумываются над этим, но слова "совпадения" нет в украинском языке. Это калька с русского, которая, к сожалению, прочно вошла в повседневную речь многих украинцев.

Однако в нашем языке есть собственный аналог, который точно передает это понятие. Когда речь идет об совпадении, а не об общности, как, например, в словах "співвітчизник", "співробітник", "співіснування". Эти слова нормативны, они широко используются, поскольку их объединяет понятие общности с кем-то или чем-то.

Как сказать "совпадение" на украинском

Понятие, которое мы вкладываем в слово "совпадение", следует передавать словом "збіг", что означает тождество или одновременность. Слово "збіг" употребляют в нескольких значениях:

Сочетание событий или явлений. Чаще "збіг" говорят именно в этом смысле. Например, "збіг обставин" или "дивовижний збіг". Одновременность событий и явлений. "Збіг" также означает, что что-то происходит в одно и то же время. Сходство между чем-нибудь. Это слово может указывать на похожесть или соответствие между разными вещами или понятиями.

Как правильно употреблять

Вместо "Це просто співпадіння" лучше сказать "Це просто збіг". "Дивовижне співпадіння" превращаеься в "дивовижний збіг". Фразу "За дивним співпадінням" стоит заменить на "За дивним збігом обставин".

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