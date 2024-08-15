Незабаром перший дзвінок: чи будуть школи проводити святкові лінійки

Навчальний рік розпочнеться 2 вересня

Літо добігає кінця, і вже зовсім скоро діти повернуться за шкільні парти. Перший дзвінок цього року було вирішено змістити на 2 вересня, але багато хто задається питанням, чи проводитимуть лінійки.

"Телеграф" вирішив розібратися у цьому питанні. Зазначимо, що наразі офіційно влада міст та областей не говорила про те, чи планується проведення традиційних лінійок цього разу.

Нині такі збори великої кількості людей на шкільному дворі можуть бути небезпечними, оскільки російські окупанти у будь-який момент можуть розпочати атаку. Ні для кого не секрет, що вони спокійно можуть бити по цивільним об’єктам й навіть скупченнями мирних громадян.

Так, наприклад, минулого року від проведення лінійок у школах було ухвалено рішення відмовитися для забезпечення безпеки учнів, їхніх рідних та працівників навчальних закладів. Не виключено, що цього разу буде ухвалено аналогічне рішення. Втім, його прийматиме, ймовірно, керівництво кожної школи самостійно.

Міністерство освіти та науки (МОН) опублікувало рекомендації для шкіл, проте конкретне планування залежить від ситуації у різних регіонах. Головним критерієм, який дозволить проводити очне навчання дітей, є наявність укриттів.

Станом на 8 серпня було відомо, що на Івано-Франківщині велика кількість шкіл не зможе повернутися до очного навчання через відсутність укриттів. Про це говорив директор департаменту освіти та науки Віктор Кімакович під час наради в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що одна з областей України перенесла перший дзвінок у 2024 році на 19 серпня. Навчальний рік розпочнеться у дітей ще влітку. При цьому планується скасувати весняні та осінні канікули, а зимові зробити довшими.