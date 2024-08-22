Увеличивается до 6 раз: как меняется потребление электроэнергии в школах во время каникул и учебного года

"Телеграф" выяснил, из-за чего растет энергопотребление в школах во время учебного года

Уже через неделю начинается новый учебный год, поэтому эксперты по энергетике выражают обеспокоенность по поводу нагрузки на энергосистему Украины. Согласно данным, полученным "Телеграфом" от Киевской городской государственной администрации (КГГА), потребление электроэнергии учебными заведениями во время каникул действительно существенно снижается по сравнению с учебным периодом.

Об этом говорится в материале "Телеграфа" - "Школьники и студенты должны сидеть дома, чтобы спасти энергетику? О чем свидетельствуют интересные цифры (графика)".

Наиболее показателен пример Соломенского района Киева, где месячное потребление электроэнергии средней школой во время каникул снижается почти в шесть раз — с 9960 кВт до 1656 кВт. Схожая тенденция наблюдается и в других районах столицы. В Подольском районе энергопотребление в период каникул падает более чем в три раза — с 7295 кВт до 2287 кВт, а в Голосеевском районе — с 6000 кВт до 2000 кВт.

Такая разница объясняется отсутствием необходимости в освещении классов, работе компьютерной техники и другого оборудования, интенсивно используемого во время учебного процесса.

Во Львовской области ситуация несколько лучше благодаря внедрению энергоэффективных технологий. По информации Департамента развития Управления образования Львовского городского совета, во многих школах используются возобновляемые источники энергии, в частности, солнечные электростанции и коллекторы.

Однако ситуация кардинально отличается в регионах прифронтовых. Например, в Харьковской области из-за российских обстрелов многие школы потерпели значительные разрушения. В Циркуновской сельской территориальной громаде два учреждения общего среднего образования повреждены на 80%, а их электроснабжение полностью отсутствует. Обучение в этом регионе происходит исключительно дистанционно, что приводит к низким показателям энергопотребления.

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