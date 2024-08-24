"Наша Независимость — в нашей ярости к врагу": Сырский и топ-командующие ВСУ поздравили украинцев

24 августа 2024 года Украина отмечает 33-летие своей Независимости

Украина отмечает третий День Независимости в условиях полномасштабной войны. Топ-командующие ВСУ поздравили украинцев с этим праздником.

Поздравление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского опубликовано на Facebook-странице Генштаба. В нем он напомнил, что Вооруженные Силы Украины борются за украинскую независимость каждый день и каждую секунду.

"Наша Независимость — в нашей ярости к врагу за его зверства в наших городах и селах, за слезы наших детей, за мучения наших пленных в русских застенках. Наша Независимость — в мести за каждого павшего с оружием в руках побратима и посестру, до последнего вздоха защищавших свою землю и свободу. Наша Независимость – в словах украинского пророка Тараса Шевченко: "І на оновленій землі врага не буде, супостата…". Эти слова каждый украинский солдат и матрос, сержант и офицер воплощает в жизнь ежесекундно, приближая нашу Победу. Потому что наша Независимость — в нашей вере в Победу", — написал Сырский.

Также поздравил украинцев с праздником командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины Алексей Неежпапа. Он отметил, что в очередной раз мы встречаем этот день не торжествами и парадами, а с оружием в руках отстаивая Независимость и будущее нашего Государства.

"Я горжусь каждым, с кем стою в форме Военно-Морских Сил ВС Украины, и каждым, кто защищает Украину, уничтожает врагов и освобождает нашу родную землю. Я верю, что мы вернем Донецк и Луганск, вместе отстроим Бахмут, Авдеевку и Мариуполь, корабли Военно-морских сил ВС Украины торжественно пройдут Севастопольской бухтой, а Черное и Азовское моря снова станут свободными для плавания всех кораблей и судов, которые пришли к нам с миром", — написал Неижпапа.

Он добавил, что благодарен каждому защитнику Отчизны и выразил благодарность их семьям, которые в эти сверхсложные времена поддерживают воинов. Также командующий ВМС отметил героический труд волонтеров.

"Пусть несгибаемая вера в нашу страну, мужество и победу наших воинов будет маяком, указывающим путь каждому украинцу. Мы обязательно победим!", — пожелал Неижпапа.

Кроме того, появилось поздравление от командующего Воздушными Силами Николая Олещука, который написал, что Независимость – это свобода, право выбора, это культурные ценности, право жить в собственном доме на своей земле. Он добавил, что подлинная независимость дается нелегко.

"Украинский народ всегда дает бой империям, посягающим на нашу святую землю. Сотни лет с оружием в руках, с горячим сердцем! Даем бой и в эти минуты, и сейчас мы не одни. Нашу борьбу за независимость поддерживает весь цивилизованный мир, но только от нас зависит, какую Украину оставим детям и внукам", — написал Олещук.

Командующий ПС показал французскую авиабомбу, которая в День Независимости Украины, от его имени, в который раз полетит на головы оккупантов. Полетит за наше будущее, за нашу землю, за нашу свободу – за Независимость, подчеркнул он.

Ранее "Телеграф" публиковал яркие патриотические поздравления с Днем Независимости Украины в открытках и картинках. 24 августа 2024 года Украина отмечает 33-летие своей Независимости.