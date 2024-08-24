Стильные фасоны и орнаменты со смыслом: топ-5 самых модных образов Елены Зеленской в вышиванках (фото)

Зачастую Зеленская выбирает вышиванки белого цвета

Сегодня Украина отмечает День Независимости, и по всей стране люди, включая многих известных артистов и публичных личностей, облачились в вышиванки, ведь это символ нашего единства и гордости. Модными образами в традиционной украинской одежде может похвастаться первая леди Украины Елена Зеленская, которая давно стала иконой стиля.

"Телеграф" собрал подборку самых красивых элегантных нарядов Елены Зеленской в вышиванках. Мы расскажем, какие бренды предпочитает супруга президента.

Стильные образы Елены Зеленской в вышиванках

Во время своего визита в Вашингтон в июле текущего года первая леди Украины появилась в вышиванке от украинского бренда GAPTUVALNYA. Это белая элегантная блуза, украшенная черным орнаментом. Ее стоимость составляла 9 950 гривен.

Елена и Владимир Зеленские

На выставку "Ломикамінь. Жіночий спротив у Криму", которая проходила в Киеве, Елена Зеленская одела красивую белую вышиванку с пышными рукавами. Ее украшали разноцветные узоры.

Елена Зеленская в вышиванке с разноцветным узором

Еще один очаровательный образ она продемонстрировала во время поездки в США и Канаду вместе с супругом. Зеленская для ряда мероприятий выбрала вышитую сорочку от бренда Etnodim. Эта белая вышиванка с пышными рукавами стоила 10 280 гривен и совмещала прозрачные и непрозрачные швы.

Елена Зеленская, Фото: Getty Images

Красивую вышиванку от бренда GAPTUVALNYA за 9500 гривен первая леди Украины показала в прошлом году на День Государственного Флага. На ней была сорочка с черным цветочным орнаментом, а особенностями фасона стали воротничок-стойка и длинные завязки на шее.

Елена Зеленская в вышиванке от бренда GAPTUVALNYA

В 2023 году на День Независимости Елена Зеленская появилась в белой вышиванке ручной работы с епископскими рукавами от бренда Gunia Project. За основу ее орнамента выбрали мотивы рушников Сумщины.

Елена и Владимир Зеленские в вышиванках

"Телеграф" писал ранее, что сегодня, 24 августа, в 33-ю годовщину Дня Независимости Украины, Елена Зеленская появилась в особенной вышиванке. Первая леди выбрала рубашке украинского модного бренда GUNIA Project, украшенную монохромной вышивкой.