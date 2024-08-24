Россия не может существовать без войны

Российский диктатор Владимир Путин допустил три главные ошибки в отношении Украины. Одна из них в конечном итоге обернется развалом России.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал кандидат исторических наук, офицер 3-й ОШБр ВСУ Александр Алферов: У России есть один секрет: историк Алферов о трех ошибках Путина, Бандере и том, почему Украина победит

По его словам, первой ошибкой была попытка создать еще в 2000-х годах в Украине сеть пророссийских организаций, в которые вкладывались большие средства. Это не только привело к отмыванию и воровству этих денег, но и созданию ложного убеждения о существовании неких центров влияния с российской культурой, языком и дипломатией.

Это показали события 2014 года, когда города вроде Одессы, Харькова, Херсона и Запорожья выбрали проукраинский курс. По убеждению историка, Донецк, Луганск и Крым тоже могли его выбрать, но им помешал контингент российских войск.

Вторая ошибка Путина сводится к его историческому видению Украины.

"То есть глава соседнего государства, с которым у нас были разные, но тесные отношения, заявил, что украинцев якобы не существует, что это будто бы часть россиян, что культура у нас общая, что именно Украину "придумал Ленин", — говорит Алферов.

Третьей же ошибкой является то, что Путин начал войну против Украины в 2014 году. Историк убежден, что это в конечном итоге приведет к развалу России. По словам Алферова, РФ в нынешнем виде представляет собой империю и без войны существовать не может, поэтому вторжение в Украину было для Москвы необходимостью.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что Киев сделает все, чтобы вынудить Путина остановить войну дипломатическим путем. Однако, если это не сработает, Вооруженные Силы Украины будут готовы сделать это военным путем.