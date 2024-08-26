Вручение повестки без прописки: куда ТЦК их отправляют, рассказал адвокат

Отсутствие прописки не освобождает от воинского долга

Военнообязанные лица в Украине подлежат обязательной мобилизации, от которой не освобождается отсутствие прописки или регистрация на временно оккупированной территории (ВОТ). Так как есть несколько способов вручения повесток таким людям.

Как отметил Дмитрий Франчук изданию "РБК", согласно действующему законодательству Украины, мобилизация касается всех мужчин призывного возраста, несмотря на то, где они зарегистрированы.

Если человек зарегистрирован на временно оккупированной территории или вообще не имеет прописки, процедура вручения повесток отличается от стандартной, но не отменяется.

Как могут посылать повестки без прописки

Последнее известное место жительства. Если военнообязанный при обновлении данных указывал новый адрес проживания, то на него почтой могут послать повестку.

Место работы. Работодатели, кроме распоряжения от территориального центра комплектования (ТЦК) об учете работников, могут еще и вручать повестки сотрудникам.

Близкие родственники. Если у человека отсутствуют актуальные данные регистрации и он официально не трудоустроен ТЦК может направить повестку через близких родственников, зарегистрированных по другому адресу в Украине.

Контактные данные. При наличии у военного органа номера телефона или электронного адреса с лицом могут связаться через эти каналы для вручения повестки.

По словам адвоката, также повестки могут вручать на улицах и в других общественных местах. К тому же, ТЦК используют различные источники информации, чтобы выполнять свой долг и вручать повестки.

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