Повістки матимуть новий вигляд: що тепер в них буде вказано та як вручатимуть

Щоб перевірити повістку потрібно буде відсканувати QR-код

Кабінет Міністрів України затвердив зовнішній вигляд як роздрукованих повісток, так і оформлених на бланку. Обидва варіанти матимуть однакову юридичну силу.

Вони будуть формуватися або на бланку, або за допомогу електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг". Про це пише "Судово-юридична газета".

У повістці має бути зазначено:

найменування посади, власне ім’я та прізвище, підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата її підписання — для повісток, оформлених на бланку. Такі повістки скріплюються гербовою печаткою;

прізвище та власне ім’я керівника районного (міського) ТЦК або його відділу, дата накладення кваліфікованого електронного підпису — для повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Також тепер перевірка повісток, створених в електронному реєстрі "Оберіг", передбачає сканування QR-коду "за допомогою технічних засобів, які дають змогу відтворити відомості, зазначені у повістці, у тому числі засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста".

Тобто, аби переконатися в автентичності повістки, достатньо відсканувати QR-код у додатку "Резерв+".

Новий вигляд повісток

"QR-код містить інформацію, зазначену в пункті 29 цього Порядку, а також реєстраційний номер поштового відправлення у разі відправлення повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням", — пишуть у "Судово-юридичній газеті".

Повістки, сформовані за допомогою Реєстру "Оберіг", можуть:

централізовано друкуватися і надсилатися військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення;

друкуватися та вручатися військовозобов’язаним та резервістам під час оповіщення у роздрукованому вигляді.

Зазначається, коли повістку, створену в системі "Оберіг", відправляють поштою, на поштовому відправленні обов'язково вказується штрих-код оператора поштового зв'язку, повні ПІБ одержувача та його адреса.

У описі вкладення повинно бути докладно вказано: назва відправлення, повні ПІБ одержувача, його адреса, кількість сторінок у документі, а також підпис керівника ТЦК з датою.

Раніше "Телеграф" писав, як надсилатимуть повістку громадянам, які не мають постійної прописки або зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Особи призовного віку повинні бути готовими до виконання військового обов'язку.