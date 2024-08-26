Навчання чи мобілізація: чи отримають відстрочку від призову аспіранти-контрактники

Які зміни відбулись в законі

В Україні під час загальної мобілізації є певна категорія військовозобов'язаних, яка має право на відстрочку. Чи стосується це здобувачів третього освітньо-наукового рівня.

Як йдеться у законі №10449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", відстрочку від мобілізації отримають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами й здобувають рівень освіти, який є вищим, аніж останній. Відтермінування від призову також передбачено для докторантів та тих, кого зарахували до інтернатури.

Крім того, призову під час мобілізації також не підлягають:

наукові працівники та викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти/наукових установ, які мають науковий ступінь і працюють щонайменше на 0,75 ставки за основним місцем роботи;

педагогічні працівники закладів фахової передвищої, професійної, професійно-технічної освіти, шкіл, які працюють щонайменше на 0,75 ставки за основним місцем роботи.

Водночас під час ухвалення першої редакції цього закону передбачалося, що мобілізації підлягають аспіранти, які навчаються на контрактній формі. Однак вже після ухвалення закону були вирішено уникнути такого розподілу студентів і тому право на відстрочку отримали контрактники й бюджетники.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні деяким аспірантам необхідно буде пройти тест з української та англійської мови у жовтні-листопаді цього року.