У Києві відбулося відкриття "пророчої" виставки EXIT: як пройшов захід (фото)

Захід відвідали десятки людей

У середу, 5 червня, у Музеї історії міста Києва відбулося відкриття виставки "EXIT" української художниці польського походження Алли Ронікіер. На заході зібралися десятки шанувальників сучасного мистецтва, які прийшли підтримати мисткиню в день відкриття її персональної виставки.

Виставка працюватиме з 6 по 16 червня. Всіх мешканців та гостей столиці запрошують відвідати цей захід. Тут ви зможете познайомитися з серією проникливих робіт, які несуть у собі глибинні смисли.

Червень — це місяць проінформованості про посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), і цього року він проходитиме під слоганом Not all wounds are visible ("Невидимі рани"). Головною мистецькою подією у рамках цієї програми у Києві стала виставка EXIT української художниці польського походження Алли Ронікіер.

Вчені всього світу досліджують феномен "української ПТСР" та намагаються знайти ефективні методи для допомоги постраждалим. Одним із них є мистецтво, адже саме художники дуже тонко відчувають цей світ і є людьми, схильними до емпатії. Часто у своїх творах вони навіть передбачають майбутнє.

Певним передбаченням стала серія робіт Алли Ронікіер, в якій вона змогла за кілька років до повномасштабного вторгнення Росії в Україну відчути та відобразити турбулентні стани нашого суспільства після 24 лютого 2022 року.

"Я не могла пояснити тоді, а тим більше зараз, що підштовхнуло мене до написання цих робіт. Начебто якась сила змусила взяти мастихін і, вдаючись до нових засобів вираження, крок за кроком, створювати розповідь, де кожна ілюстрація була схожа на стоп-кадр фільму, ідеєю якого стала філософія темряви людської душі під впливом катастрофи", — розповідає Алла Ронікіер, автор проекту.

Минуло кілька років — на жаль, передчуття справдилися та тепер ці роботи стали актуальними.

"Зараз можна зустріти багатьох людей, які передчували ці події – бачили сни, марили, але відчуття колективної глибинної тривоги тільки міцнішало. Можливо, це було колективне передчуття страшного майбутнього, якась сила намагалася нас попередити і не допустити цю жахливу реальність, що так цинічно знищує нині нас на фізичному рівні. Проте часто ми не усвідомлюємо, як ця реальність тихо, майже зловісно прокрадається крізь тіло в душу, залишаючи невидимі зовні рани – не менш глибокі, ніж тілесні", – говорить Тетяна Костенко, кураторка виставки.

Про автора: Алла Ронікіер (нар. 1961) — українська художниця з польським корінням. У 1979-1984 pp. навчалася у Кіровоградському технічному університеті за спеціальністю інженер-конструктор. До березня 2022 року жила та працювала у Білій Церкві, там же відкрила художню галерею Art Gallery Ronikier. Нині живе та працює у Польщі.

Понад 25 років вона брала активну участь у різних арт-проектах в Україні та за кордоном. Її картини представлені у музеях, галереях та приватних колекціях України, США, Франції, Швейцарії, Німеччини, Ізраїлю, Фінляндії, Естонії, Іспанії, Польщі, Литви та Латвії.

Виставка працюватиме:

Де: Музей історії міста Києва, вулиця Богдана Хмельницького, 7

Коли : з 6 по 16 червня

Графік роботи: середа-неділя з 12:00 до 19:00 (каса працює з 12:00 до 18:30). Понеділок-вівторок – вихідні.

Вартість: 100/50 гривень (повний/пільговий).

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