Відстрочка від мобілізації: що потрібно знати, на який термін можна оформити

Строк відстрочки залежить від підстав її надання

Уряд України вніс зміни до законодавства, що регулює питання відстрочки від мобілізації. Існують чітку правила та терміни для отримання відстрочки.

Термін її залежить від багатьох обставин, зокрема й від причини надання відстрочки від призову. Про це йдеться в статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", пише "Новини Про".

Право на відстрочку мають працівники підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період. Також відстрочку можуть отримати працівники, задіяні у забезпеченні Збройних Сил України та інших військових формувань.

Тривалість відстрочки залежить від підстав для її надання:

12 місяців — для працівників підприємств установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період;

— для працівників підприємств установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період; строк дії контракту на постачання товару, надання послуг або виконання робіт для Сил оборони — для працівників підприємств, які є критично важливими для забезпечення Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період;

— для працівників підприємств, які є критично важливими для забезпечення Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період; строк контракту або термін, який обрано, — для працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій, членом яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів;

— для працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій, членом яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів; увесь термін дії мобілізації — для представників органів державної влади інших державних органів та органів місцевого самоврядування.

Варто зауважити, закон чітко встановлює максимальний строк дії відстрочки, який не може бути перевищений.

У ситуації, коли термін дії попередньої відстрочки закінчується під час мобілізації, військовозобов'язаний зобов'язаний подати нову заяву про продовження відстрочки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Цю процедуру можна як особисто звернувшись до ТЦК з необхідним пакетом документів, так і в електронному форматі через особистий кабінет призовника.

Раніше "Телеграф" писав, чи отримають відстрочку від призову аспіранти-контрактники. Під час ухвалення першої редакції закону про мобілізацію передбачалося, що призову підлягають аспіранти, які навчаються на контрактній формі.