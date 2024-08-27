Отсрочка от мобилизации: что нужно знать, на какой срок можно оформить

Срок отсрочки зависит от оснований ее предоставления

Правительство Украины внесло изменения в законодательство, регулирующее вопросы отсрочки от мобилизации. Есть четкие правила и сроки для получения отсрочки.

Срок ее зависит от многих обстоятельств, в том числе и от причины отсрочки от призыва. Об этом говорится в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", пишет "Новости О".

Право на отсрочку имеют работники предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период. Также отсрочку могут получить работники, задействованные в обеспечении Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Продолжительность отсрочки зависит от оснований ее предоставления:

12 месяцев — для работников предприятий учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период;

— для работников предприятий учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период; срок действия контракта на поставку товара, предоставление услуг или выполнения работ для Сил обороны — для работников предприятий, которые критически важны для обеспечения Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период;

— для работников предприятий, которые критически важны для обеспечения Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период; срок контракта или избранный срок — для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций, членом которых является Украина, в соответствии с заключенными международными договорами;

— для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций, членом которых является Украина, в соответствии с заключенными международными договорами; весь срок действия мобилизации – для представителей органов государственной власти других государственных органов и органов местного самоуправления.

Следует заметить, что закон четко устанавливает максимальный срок действия отсрочки, который не может быть превышен.

В ситуации, когда срок действия предварительной отсрочки истекает во время мобилизации, военнообязанный обязан подать новое заявление о продлении отсрочки в территориальный центр комплектования и социальную поддержку. Эту процедуру можно лично обратиться в ТЦК с необходимым пакетом документов, так и в электронном формате через личный кабинет призывника.

Ранее "Телеграф" писал, получат ли отсрочку от призыва аспиранты-контрактники. При принятии первой редакции закона о мобилизации предполагалось, что призыву подлежат аспиранты, обучающиеся по контрактной форме.