Відстрочка від мобілізації по догляду за особою з інвалідністю: що потрібно знати

Законодавством встановлені чіткі правила

Військова служба – це обов’язок кожного громадянина призовного віку. Проте чинне законодавство передбачає відстрочку для певних категорій військовозобов’язаних, і серед них — по догляду за особою з інвалідністю.

Хто має право на відстрочку, розповіли в адвокатському об’єднанні "Бачинський та партнери". Юристи також уточнили, що для цього потрібно.

Звичайні громадяни можуть здійснювати постійний догляд лише на непрофесійній основі та проходити навчання їм не потрібно. Доглядати вони можуть за членами своєї сім’ї, з якими разом проживають та які є:

особами з інвалідністю І групи (крім тих, хто потребує допомоги внаслідок психічного розладу);

дітьми з інвалідністю;

літніми громадянами з когнітивними порушеннями; невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самі себе обслуговувати

дітьми, яким інвалідність не встановлена, але вони хворі на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, з тяжкими вродженими вадами розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, онкологічними, онкогематологічними захворюваннями, дитячим церебральним паралічем, тяжкими психічними розладами, цукровим діабетом І типу, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органу та паліативної допомоги.

Необхідність здійснення постійного догляду визначає МСЕК чи ВЛК.

Як отримати відстрочку по догляду за особою з інвалідністю

Відстрочка надається у разі, якщо військовозобов’язаний здійснює постійний догляд за особою з інвалідністю та проживає разом. Щоб її отримати, військовозобов’язаний із відповідною заявою та документами має звернутися до ТЦК та СП, де вона перебуває на обліку.

Зазначимо, до ВР подано законопроєкт, яким планується спростити життя людям з інвалідністю. Завдяки змінам військовозобов’язаним стане значно простіше оформити відстрочку від мобілізації, а людям з інвалідністю реалізувати своє право на постійний догляд.