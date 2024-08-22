У вересні можуть заборонити мобілізацію ще однієї категорії чоловіків

Через прогалину в законодавстві є можливість мобілізувати юнаків з 18 років

Українські парламентарії готуються до розгляду законопроєкту щодо заборони мобілізації осіб віком від 18 до 25 років. Верховна рада має розглянути його вже на початку вересня.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт буде розглянуто на першому засіданні, а саме 3 вересня.

"Заборона мобілізації 18-25 років буде розглянута на початку вересня! Щойно поставив це питання на засіданні Ради", — написав Гончаренко.

Ця ініціатива викликана нагальною необхідністю усунути прогалини в чинному законодавстві, які наразі дозволяють призивати на військову службу навіть тих молодих людей, які за станом здоров'я визнані непридатними або обмежено придатними для служби в мирний час.

Нагадуємо, кого з чоловіків можуть мобілізувати до 25 років. Є декілька категорій, яких можуть призвати на військову службу вже з 18 років.

До них належать:

офіцерів запасу, що пройшли військову кафедру та не мають підстав для відстрочки;

ті, хто разів пройшов строкову службу, крім тих, кого демобілізували під час воєнного стану (відстрочка є протягом року);

ті, хто раніше був визнаний непридатним до служби в мирний час або обмежено придатним у воєнний.

Раніше "Телеграф" писав, що нардепи прокоментували можливість зниження віку мобілізації до 20 та 50 років. Насамперед у Збройних силах необхідно "навести лад".