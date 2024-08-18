Що буде з мобілізаційним віком в Україні: в Раді дали відповідь

Гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку немає

Верховна Рада України зараз не розглядає питання щодо зниження мобілізаційного віку. Реальних дискусій про зниження питання мобілізаційного віку в парламенті не ведеться й не велося до цього.

Про це розповів спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю телеканалу каналу "Ми — Україна" 17 серпня. Він нагадав, що мобілізаційний вік вже понизили до 25 років (раніше було 27).

"Наскільки я поінформований, уникаючи будь-яких цифр, як раз правильний підхід до формування мобілізаційної основи сьогодні говорить нам про те, що в Україні є необхідний мобілізаційний ресурс, який може бути правильно застосований при правильному менеджменті в Міністерстві оборони. Тому поки гостре питання щодо зниження мобілізаційного віку, принаймні у Верховній Раді, не розглядається", – наголосив спікер.

Нагадаємо, колишній постпред США в Альянсі Іво Даалдер зробив резонансну заяву на полях саміту НАТО, що відбувався в липні у Вашингтоні. Він заявив, що Україні треба мобілізовувати людські ресурси та почати призивати в армію 18-річних. Але в Україні є як прибічники, так і противники такої ідеї.