Що буде з мобілізаційним віком в Україні: в Раді дали відповідь
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Гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку немає
Верховна Рада України зараз не розглядає питання щодо зниження мобілізаційного віку. Реальних дискусій про зниження питання мобілізаційного віку в парламенті не ведеться й не велося до цього.
Про це розповів спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю телеканалу каналу "Ми — Україна" 17 серпня. Він нагадав, що мобілізаційний вік вже понизили до 25 років (раніше було 27).
"Наскільки я поінформований, уникаючи будь-яких цифр, як раз правильний підхід до формування мобілізаційної основи сьогодні говорить нам про те, що в Україні є необхідний мобілізаційний ресурс, який може бути правильно застосований при правильному менеджменті в Міністерстві оборони. Тому поки гостре питання щодо зниження мобілізаційного віку, принаймні у Верховній Раді, не розглядається", – наголосив спікер.
Нагадаємо, колишній постпред США в Альянсі Іво Даалдер зробив резонансну заяву на полях саміту НАТО, що відбувався в липні у Вашингтоні. Він заявив, що Україні треба мобілізовувати людські ресурси та почати призивати в армію 18-річних. Але в Україні є як прибічники, так і противники такої ідеї.
Зазначимо, тема зниження планки мобілізаційного віку в Україні до 21—50 років із нинішніх 25—60 років отримала чимало прибічників з середовища депутатів, волонтерів і військових. Кажуть: молоді краще воюють, а тим часом чоловіки старшого віку допоможуть економіці.